Violentata per 5 ore da un italiano e un nigeriano a Parma | 21enne ricoverata

Turista danese Violentata a Rimini da un venditore di rose. Era già stato denunciato tre volte per stesso reato : Una Turista danese di 26 anni è stata violentata domenica all'alba, a Rimini, da un 37enne venditore ambulante di rose originario del Bangladesh. Nel giro di 24 ore, i Carabinieri lo hanno individuato ...

Lecce - Violentata dal padre per 20 anni : da incesto nasce bimba/ La denuncia choc : procura apre un’indagine : Lecce, violentata dal padre per 20 anni: nasce bimba da incesto. L'incredibile storia che arriva dal basso Salento; procura apre un'indagine dopo la denuncia choc.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 20:35:00 GMT)

Maria parte per fare il giro del mondo : Violentata e uccisa a 25 anni su una spiaggia : «È da tantissimo tempo che desidero partire da sola per girare il mondo: oggi comincia il mio viaggio», con queste parole Maria Mathus Tenorio, 25enne messicana, aveva dato inizio...

Torino - mamma Violentata per ore dal figlio : denuncia choc : “La droga” : Un fatto di cronaca che lascia attoniti e senza parole. Succede a Torino, nella periferia Nord della città della Mole. Un tossicodipendente, uomo di 30 anni, si è reso protagonista di una delle peggiori barbarie che si sia mai letta: ha violentato, ininterrottamente e per ore, chi al mondo lo ha messo. Sì, proprio la mamma, colei che dovrebbe essere la cosa più cara da avere in vita. Allucinato dal crack, il giovane ha perso il senno e non ha ...

Scompare per due giorni - 13enne trovata senza vita nei boschi : «È stata Violentata» : Era scomparsa del nulla, poi, dopo 2 giorni di ricerche il suo corpo è stato trovato cadavere. Lucy McHugh, 13enne di Southampton, Regno Unito, sparita lo scorso 25 luglio, è stata...

Napoli - Violentata per tre volte nella stessa sera. Anche dal soccorritore : violentata da due ragazzi appena conosciuti a una festa. E poi di nuovo stuprata, poche ore dopo, da quello che si era offerto come soccorritore. La storia è avvenuta a marzo, in centro a Napoli, ed è diventata pubblica con l’inizio del processo. La vittima: una 18enne inglese che si trovava in Italia come ragazza alla pari. Gli stupratori, invece, figli di famiglie benestanti. A far partire le indagini dei carabinieri il racconto della ...

Studentessa inglese Violentata da due 18enni. Poi altre molestie persino dal "soccorritore" : Ha vissuto una notte di terrore e quando pensava fosse finita è ripiombata nell'incubo. Protagonista di una vicenda paradossale è una ragazza inglese di diciotto anni, violentata da due balordi e poi ...