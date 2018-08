Viganò e le accuse a Papa Francesco Gänswein | “Nessuna conferma da Benedetto XVI | è solo

Il giornalismo non si fermi al "cui prodest?" - ma scavi sulle accuse di Viganò : L'argumentum ad hominem è una classica fallacia logica evidenziata in ogni manuale. Consiste nel respingere un'affermazione non già entrando nel merito (chiedendo prove o confutando quelle addotte) bensì invocando le malvagie intenzioni di chi l'affermazione ha avanzato.Chiunque scriva o parli sui media sa perfettamente, anche se crede nella Trinità e nella Verginità della Madonna, che l'argumentum ad hominem ...

Pedofilia : in cosa consistono le accuse di monsignor Viganò al Papa : Dieci pagine in cui il monsignor e sostiene che Francesco fosse a conoscenza degli abusi dell'ex cardinale Theodore McCarrick su minori e adulti

Diciotti - Papa : "Migranti accolti e integrati" |Sulle accuse di mons. Viganò : "Giudicate voi" : Il Santo Padre parla anche di omosessualità nel ritorno dal suo viaggio in Irlanda: "I figli gay non vanno cacciati ma ascoltati"

Diciotti - Papa : 'Migranti accolti e integrati' - E sulle accuse di mons. Viganò : 'Non rispondo - giudicate voi' : I migranti della Diciotti accolti dalla Chiesa saranno "integrati". Lo ha detto il Papa nella conferenza stampa sul volo di ritorno da Dublino. "Integrazione come condizione per accogliere", è la via ...