Vieni da Me | la Balivo ospiterà coppie famose e sconosciute | la Rai si aspetta il 15%

Caterina Balivo svela il meccanismo di Vieni da me : Vieni da me: tutte le novità del nuovo programma di Caterina Balivo Non manca molto al ritorno di Caterina Balivo in televisione. L’ex conduttrice di Detto Fatto debutterà il prossimo 10 settembre al timone di Vieni da me subito dopo la fine del Tg1 delle 13.30 dagli Studi Fabrizio Frizzi. Il talk show prende spunto dalla trasmissione statunitense dell’attrice Ellen DeGeneres e saranno tanti i personaggi famosi in coppia che ...

Vieni da me : Ecco come sarà il programma di Caterina Balivo su Rai1 (Anteprima Blogo) : L'appuntamento è per lunedì 10 settembre a partire dalle ore 14 quando inizia il suo percorso televisivo Vieni da me. Il programma segna il ritorno su Rai1, esattamente nella stessa fascia oraria, di Caterina Balivo, padrona di casa nel passato del caro, vecchio ed indimenticato "Festa italiana". La bella e brava presentatrice partenopea ha lasciato il suo varietà del pomeriggio di Rai2 Detto fatto, che quest'anno sarà preso in carico per ...

Vieni da me con Caterina Balivo : i giochi telefonici tra le novità : Caterina Balivo porta i giochi telefonici a Vieni da me Caterina Balivo è pronta per la sua nuova avventura sul primo canale della Tv di Stato: da lunedì 10 settembre condurrà Vieni da me. Proprio l’omonimo brano famoso del gruppo musicale de Le Vibrazioni sarà la sigla della trasmissione. Nel promo pubblicitario, in onda ormai da settimana sulle reti Rai, la Balivo accoglie con ogni mezzo le richieste di chi un ha voglia di rivelare un ...

Vieni da Me : Caterina Balivo rispolvera i giochi telefonici : Caterina Balivo Vieni da Me, come si evince dal promo in onda, è una sorta di invito che Caterina Balivo rivolge a tutti, dagli ospiti al pubblico a casa. Ma, in concreto, cosa vedremo nella nuova trasmissione del pomeriggio di Rai 1, al via lunedì 10 settembre? Interviste, racconti, esibizioni e – udite, udite – giochi telefonici. Vieni da Me: il pubblico in studio vota, quello a casa gioca Il format, che si ispira allo show ...

Caterina Balivo arruola Simon & the stars nel cast di Vieni da me : Vieni da me, anticipazioni: Caterina Balivo ingaggia Simon & the stars Inizia a delinearsi il cast di Vieni da me, il nuovo programma del pomeriggio di Rai1 ispirato a The Ellen DeGeneres Show. La trasmissione condotta in diretta da Caterina Balivo da lunedì 10 settembre si avvarrà della presenza di una vecchia conoscenza di Detto Fatto. Come ha anticipato il portale Blogo, Simon & the stars sarà nel cast fisso di Vieni da me. Simon è ...

Vieni da me anticipazioni : chi affiancherà Caterina Balivo : Caterina Balivo avrà una spalla maschile a Vieni da me? Sale l’attesa per Vieni da me. Il mese di settembre per le reti Rai sarà ricco di novità. A partire da lunedì 10 infatti ci sarà una vera e propria rivoluzione: Caterina Balivo approderà sulla prima rete con Vieni da me, mentre Bianca Guaccero sarà al timone di Detto Fatto su Rai2. A partire dal 16 settembre cambierà anche il day time pomeridiano domenicale di Rai1. Il posto di ...

Caterina Balivo indignata prima di Vieni da me : “Sono schifosi” : Vieni da me: Caterina Balivo si sfoga sui social Caterina Balivo ha dato il buongiorno sui social in modo atipico. La conduttrice di Vieni da me è apparsa indignata su Instagram dove ha postato una splendida foto del mare Argentario, visibile in fondo all’articolo, commentando: “Dio protegga la nostra Italia sempre con il nostro aiuto. Noi che dobbiamo diventare più patriottici, più puliti, più gelosi di quello che è di tutti ...

Caterina Balivo vittima di una brutta avventura prima di Vieni da me : Vieni da me, Caterina Balivo allarma i fan: paura e tanto spavento Una notte di paura per Caterina Balivo. La conduttrice di Vieni da me, in onda ogni giorno dalle 14 a partire da lunedì 10 settembre su Rai1, ha condiviso con i suoi fan sui social un messaggio molto misterioso. La Balivo è stata vittima di un brutto episodio mentre si trova in vacanza con la famiglia all’Argentario, dove pochi giorni fa ha festeggiato il primo compleanno ...

CATERINA BALIVO CONTRO MARIA DE FILIPPI/ "Lei è come Cr7 ma..." : pioggia di critiche per Vieni da me : CATERINA BALIVO CONTRO MARIA De FILIPPI: il programma "Vieni da me" si scontrerà con "Uomini e Donne". pioggia di critiche per la conduttrice di Raiuno da parte dei fans.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 08:37:00 GMT)

Caterina Balivo contro Maria De Filippi/ Vieni da me perderà con Uomini e donne? "Lei è come Cr7 ma..." : Lo scontro con Maria De Filippi non le fa paura ma la spinge a dare il massimo mentre il promo vip di Vieni da Me crea tante aspettative, come sarà il nuovo anno di Caterina Balivo?(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 12:58:00 GMT)

Vieni da me - dal 10 settembre su Rai 1 : il promo con Caterina Balivo (video) : Sta per mettersi in moto la nuova stagione di Rai 1 con una fascia pomeridiana ulteriormente rinnovata. Dopo un anno in compagnia di Alessandro Greco ed il suo game show Zero e lode, il conduttore torna in panchina per lasciar spazio al ritorno di Caterina Balivo sulla prima rete Rai con Vieni da Me.Un ritorno della conduttrice che avviene dopo 8 anni. Nello stesso spazio, dal 2005 al 2010 ha condotto un altro talk show che l'ha ...

Caterina Balivo : "Vieni da me? Metterò gli intervistati sulla graticola" : Dal 10 settembre Rai 1 "azzarda" con Caterina Balivo e, soprattutto, sperimenta un linguaggio completamente nuovo per la fascia post-prandiale della rete ammiraglia. Vieni da me, com'è noto, s'ispirerà all'Ellen DeGeneres Show, dove l'ironia la fa da padrona. "L'idea è quella di fare interviste con un linguaggio più ironico e irriverente, mettendo i personaggi famosi sulla graticola", svela la conduttrice a Renato Franco sul Corriere ...

Caterina Balivo fa una sorpresa inaspettata con Vieni da me : Vieni da me: Caterina Balivo fa una sorpresa ai suoi fans Manca poco più di un mese all’avvio su Rai1 di Vieni da me. Il nuovo programma con al timone Caterina Balivo debutterà infatti lunedì 10 settembre su Canale5 nella fascia oraria dalle 14.00 alle 16.00. Caterina Balivo prenderà il posto di Alessandro Greco con Zero e Lode e precederà La vita in diretta. La conduttrice di Aversa andrà in onda in contemporanea al suo precedente ...

Vieni da me - quando inizia : svelata la data del ritorno di Caterina Balivo : Vieni da me quando inizia? In molti si stanno chiedendo quando Caterina Balivo, dopo aver per anni condotto un programma pomeridiano su Rai 2, debutterà su Rai 1. La data di messa in onda del nuovo programma dell’ammiraglia è stata svelata solo oggi. Come molti conduttori anche la Balivo, a quanto sembra, attenderà con calma che tutti i vacanzieri siano rientrati dal mare e che ciascuno di loro abbia ripreso la “solita” ...