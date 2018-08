Victor Li | «La mia moda è un quadro impressionista»

gqitalia

(Di giovedì 30 agosto 2018) Uptown Manhattan. Al 12° piano di un grattacielo nel cuore del Garment District,Li è seduto con i suoi collaboratori attorno a un tavolo rotondo cosparso di bozzetti. L’ambiente è colorato, luminoso, rilassato. Si respira un grande entusiasmo, sarà perché il giorno prima il 24enne designer di origini cinesi ha presentato all’intenro dell’Housing Works Bookstore Café la sua prima collezione per la P/E 2019. Nato in una piccola isola statunitense al largo dell’Oceano,Li è cresciuto in Cina ma si è laureato in arte alla Parsons School of Design di New York. Oggi si divide tra Stati Uniti, Italia, Giappone, Gran Bretagna e Cina, dove ancora vivono i suoi genitori (il padre è l’ex proprietario del Milan) e le sue due sorelle minori. «Ho sempre avuto una grandissima passione per l’arte e per la; sin da piccolo mi piaceva disegnare, poi ho iniziato a dipingere, più tardi a ...