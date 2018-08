Viadotto Morandi | la proposta dell’architetto Maccalini | “Un tunnel al posto del ponte”

Crollo Ponte Morandi - Autostrade scrisse al Ministero a febbraio scorso per garantire sicurezza del Viadotto : Teleborsa, - Continuano le indagini per accertare le responsabilità del Crollo del Ponte Morandi a Genova, avvenuto la vigilia di Ferragosto. Ieri 29 agosto la Guardia di Finanza ha eseguito un ...

Ponte Morandi - a febbraio Autostrade scrisse al ministero : “Fate presto per garantire sicurezza del Viadotto” : “Fate presto”. Autostrade per l’Italia aveva così incitato il ministero a sciogliere rapidamente le riserve sui lavori necessari per il Ponte Morandi. Lo aveva fatto con una lettera datata 28 febbraio 2018 pubblicata dall’Espresso e in cui il direttore delle manutenzioni della concessionaria, Michele Donferri Mitelli, aveva messo in guardia il ministero delle Infrastrutture e il Provveditorato sui rischi per la sicurezza ...

Viadotto Morandi - il sindaco di Genova : “La città vuole un ponte di altissima qualità il più in fretta possibile” : ‘‘La ricostruzione la deve fare Autostrade perché sono loro i concessionari fino a quando non c’è una nuova legge che dice che deve farla qualcun altro, noi aspettiamo quello che ci dirà il Governo”: lo ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci in un’intervista a Rtl 102.5. Sul progetto presentato da Renzo Piano, Bucci spiega che ”anche su quello, li mettiamo tutti insieme intorno un tavolo e li facciamo ...

Genova - crollo Viadotto Morandi : Renzo Piano dona una “idea di ponte” alla città : L’architetto Renzo Piano ha donato alla città di Genova una “idea di ponte“, che ha preso forma in un plastico fatto trasportare stamani in Regione Liguria. Quando è crollato il viadotto Morandi “ero a Ginevra, e da allora non penso ad altro,” ha dichiarato. L'articolo Genova, crollo viadotto Morandi: Renzo Piano dona una “idea di ponte” alla città sembra essere il primo su Meteo Web.

Viadotto Morandi - Vullo rompe il silenzio : 'Lavoriamo dietro le quinte' : ' I residenti conclude- utilizzano la Strada Provinciale 1, Contrada Fondacazzo, riaperta tre anni fa ed in tempi non sospetti a seguito di una mia battaglia politica. Se non ci fosse stata questa ...

Genova - Viadotto Morandi - Bizzarri : 'Raccontate le vostre storie sul ponte' : Si chiama 'Quella volta sul ponte' l'iniziativa lanciata da Luca Bizzarri, attore e presidente di Palazzo Ducale, per ricordare la tragedia di ponte Morandi. 'In questi giorni tanto si è scritto e ...

Verona - tir sbatte contro pilone dell’A4 : pompieri controllano Viadotto/ Ultime notizie : é fobia Morandi : Verona, tir sbatte contro pilone dell’A4: pompieri controllano viadotto. Ultime notizie: é fobia Morandi dopo che un mezzo pesante è uscito di strada, urtando un pilastro(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 13:53:00 GMT)

L'altro Viadotto Morandi che fa tremare la Basilicata : I l nome di Riccardo Morandi ha un rimbombo lugubre, ahilui e ahinoi, dopo il crollo del ponte di Genova. E tutte le opere da lui costruite in Italia, tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta, sono ...

Ponte Morandi - il momento del crollo del Viadotto ripreso dalle telecamere di sicurezza. Il nuovo video : La Guardia di Finanza di Genova ha diffuso un video, dalle telecamere di sicurezza, del crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto, a Genova, sulla A10. Nel filmato si vedono le auto passare sul viadotto e, a un certo punto, il collasso della strada. L'articolo Ponte Morandi, il momento del crollo del viadotto ripreso dalle telecamere di sicurezza. Il nuovo video proviene da Il Fatto Quotidiano.

Genova - crollo Viadotto Morandi : tiranti ridotti del 20% : Una notizia inquietante quella che emerge da un recente rapporto pubblicato dal noto settimanale L'Espresso. Il giornale ha infatti acquisito una documentazione relativa ad un verbale di una riunione tenuta il primo febbraio scorso, che dimostra come tutti fossero a conoscenza della grave situazione in cui versava la struttura. Tra queste figurano anche il Ministero per le Infrastrutture e la stessa società Autostrade per l'Italia. I tiranti ...

Crollo Viadotto Morandi a Genova : in Svizzera 40 ponti in “stato critico” : Nonostante le rassicurazioni delle autorità svizzere dopo il disastro di Genova, secondo quanto riportato oggi dal “Sonntagsblick“, anche in Svizzera vi sono ponti e viadotti autostradali che necessitano, con una certa urgenza, di essere risanati: circa 40 strutture, ossia l’1% circa del totale, presentano elementi che sono in uno “stato critico”. Il quotidiano spiega di avere potuto consultare il nuovo Rapporto ...

Ponte Morandi - i vigili del fuoco del nucleo Saf lavorano alla messa in sicurezza del Viadotto. Il video dal drone : Sono terribili e spettacolari le immagini diffuse dai vigili del fuoco dal luogo della tragedia. Gli uomini del nucleo Saf sono sulla parte del viadotto rimasta in piedi per cercare di mettere in sicurezza l’area per evitare la caduta di calcinacci e oggetti. Le riprese sono state effettuate da un drone L'articolo Ponte Morandi, i vigili del fuoco del nucleo Saf lavorano alla messa in sicurezza del viadotto. Il video dal drone proviene da ...

Ponte Morandi - dalle macerie del Viadotto spunta un furgone. Recuperato dai vigili del fuoco nella notte : I vigili del fuoco durante la notte hanno Recuperato i resti di un furgone coinvolto nel crollo del Ponte. Nel frattempo il bilancio delle vittime è salito a 41, dopo il ritrovamento della famiglia di tre persone che era inserita nella lista dei dispersi L'articolo Ponte Morandi, dalle macerie del viadotto spunta un furgone. Recuperato dai vigili del fuoco nella notte proviene da Il Fatto Quotidiano.