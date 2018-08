Venezuela | l’emergenza profughi colpisce tutto il Sud America In programma vertice a

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 agosto 2018) InLatina per far fronte alla crisi dei migranti in fuga dalsi moltiplicano iniziative nazionali e regionali: Colombia e Perù al termine di una riunione a Bogotà, hanno annunciato di aver stipulato un accordo per scambiarsi informazioni sulle centinaia dini che accolgono, al fine di evitare che i migranti ricevano assistenza in più di un Paese “limitando le possibilità per altri”. È il primo passo verso una politica regionale volta alla gestione dell’esodo dalche verrà discussa in modo ufficiale durante ildi settembre a Quito: dei 13 Paesi invitati, hanno già confermato la loro partecipazione Colombia, Brasile e Cile. Devono ancora confermare Argentina, Bolivia, Costa Rica, Messico, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e. L’Organizzazione internazionale per le migrazioni ha annunciato che la ...