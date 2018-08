Venezia | Il Cinema in Mostra al Des Bains

Ben Dj fa muovere a tempo Palazzina Grassi - Venice by Starck - per il Festival del Cinema di Venezia : I suoi dj set lo portano sempre in giro per il mondo da Miami ad Ibiza, dall'Europa all'Asia, passando dall'Arabia Saudita e, ovviamente, per le console dei top club italiani. E' spesso il ...

Lexus UX HYBRID alla Mostra del Cinema di Venezia : Lexux è sponsor per il secondo anno della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, la cui 75° edizione si svolge al Lido dal 29 agosto all'8 settembre. Il nuovo Lexus UX HYBRID potrà essere ammirato, in anteprima esclusiva, all'esterno della Lexus Lounge, allestita presso la Terrazza Biennale. Il nuovo Lexus UX HYBRID apre

Melissa Satta alla Mostra del Cinema di Venezia : l’arrivo in Laguna dell’ex Velina [VIDEO] : Melissa Satta sbarca in Laguna, la bellissima ex Velina dopo le vacanze presenzierà alla 75ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia Melissa Satta è pronta per fare la sua apparizione sul red carpet della 75ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia. La meravigliosa moglie di Kevin Prince Boateng, calciatore del Sassuolo, è arrivata in mattinata in Laguna ed è già entusiasta di ciò che vede davanti ai suoi occhi. L’ex Velina, ...

Festival del Cinema di Venezia - Elisa Isoardi brilla di luce propria : il red carpet della fidanzata di Matteo Salvini [GALLERY] : Elisa Isoardi presenzia al Festival del Cinema di Venezia, la bella fidanzata di Matteo Salvini in tutto il suo splendore sul red carpet dell’evento Cinematografico Elisa Isoardi presenzia alla 75ª edizione del Festival del Cinema di Venezia. La fidanzata di Matteo Salvini indossando uno splendido vestito Elisabetta Franchi calca il red carpet dell’evento Cinematografico ed incanta prima la Darsena e poi i fotografi presenti ...

Georgina Rodriguez ‘strega’ il Festival del Cinema di Venezia - la fidanzata di Cristiano Ronaldo incanta con un look da urlo [GALLERY] : Georgina Rodriguez si presenta alla 75ª edizione del Festival del Cinema di Venezia, la fidanzata di Cristiano Ronaldo spicca tra gli altri per bellezza e fascino Georgina Rodriguez ieri ha presenziato sul tappeto rosso della 75ª edizione del Festival del Cinema di Venezia. La bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo, mentre CR7 è impegnato negli allenamenti con la Juventus, fa una capatina da Torino fino in laguna. Dopo aver ‘fatto ...

Vanessa Redgrave - Leone d’Oro/ Mostra del Cinema Venezia : “Quello che fanno ai migranti? Una bestemmia!” : Vanessa Redgrave ha ricevuto il Leone alla Carriera durante la 75esima Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia. “Questo premio è una specie di miracolo”, ha confidato.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 09:58:00 GMT)

Alla Mostra del Cinema di Venezia il ricordo di Stefano Cucchi : Il 12 settembre uscirà nelle sale e su Netflix Sulla Mia pelle di Alessio Cremonini, il film che racconta gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi e della settimana che ha cambiato per sempre la vita della sua famiglia. A interpretare Stefano Cucchi è Alessandro Borghi, affiancato da Jasmine Trinca (Ilaria Cucchi), Max Tortora e Milvia Marigliano (i genitori). Il film ha inaugurato la sezione Orizzonti al Festival di Venezia. “Quando Stefano ...

Sulla mia pelle - il film su Stefano Cucchi/ Mostra del cinema di Venezia : ecco la reazione della famiglia : Apre la 75esima Mostra del Festival di Venezia la pellicola "Sulla mia pelle" su Stefano Cucchi e la vicenda giudiziaria che lo circonda. Un film forte e violento con Alessandro Borghi(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 08:30:00 GMT)

First Man. Un film di Damien Chazelle. 75° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Concorso : ... scomparsa in tenera età a causa di un tumore che allora la scienza non seppe curare. A partire da questo evento tragico, il film ripercorre gli anni più intensi , dal 1961 al 1969, della vita e dell'...

Michele Riondino - "Padrino" al Festival del Cinema di Venezia/ "Ho sempre il bisogno di andare oltre" : Michele Riondino, cerimoniere della 75° Mostra del Cinema di Venezia, racconta i suoi esordi nel mondo dello spettacolo, esprimendo anche le sue idee politiche.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 22:33:00 GMT)

Festival del Cinema di Venezia - Lady Trapp è meravigliosa : Izabel Goulart risplende tra le altre star [GALLERY] : Izabel Goulart sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia è davvero magnifica, la fidanzata di Kevin Trapp è una stella tra le stelle Nella giornata d’inaugurazione del 75° Festival del Cinema di Venezia, tra le altre donne presenti c’è Izabel Goulart. La fidanzata del portiere del Psg, Kevin Trapp, si è presentata in tutto il suo splendore all’evento Cinematografico, bellissima come sempre. Già ieri la modella ...

La Mostra del cinema di Venezia 2018 parla digitale - tra Virtual Reality e Sala Web - : Si tratta di un'opportunità speciale per il pubblico di tutto il mondo per scoprire autori e film della Mostra rappresentativi delle più innovative tendenze estetiche ed espressive del cinema ...

Venezia 75 : il padrino Michele Riondino - 'Benvenuti alla Mostra del Cinema' : A mio parere, chiudersi dentro casa senza osservare la bellezza del mondo e della sua diversità è decisamente un brutto film La fila davanti a noi è senz'altro il segno che quello che deve ancora ...

Mostra Cinema di Venezia 2018 : ospiti e film in concorso : E' in corso a Venezia, fino all'8 Settembre, la 75esima edizione della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica . Attori e registi di tutto il mondo solcheranno il Lido di Venezia per presentare i loro film o per presenziare come giurati. La cerimonia di chiusura coinciderà con la premiazione e la consegna del Leone d'Oro al miglior film . ...