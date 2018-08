Venezia | Borghi nei panni di Cucchi | per perdere 18 chili mi sono isolato dal mondo

#Venezia75 Sulla mia pelle. Incontro con Alessio Cremonini e Alessandro Borghi : ... che quest'anno è dipinta di rosso, le domande si susseguono sempre nella stessa direzione: come affrontare la responsabilità e la sfida che significa raccontare un caso di cronaca giudiziaria ...

Alessandro Borghi conquista e commuove con Sulla mia pelle e il suo Stefano Cucchi al Festival di Venezia : Il caso Cucchi scuote il Festival di Venezia e non solo grazie alla delicatezza del film Netflix "Sulla mia pelle" ma grazie all'interpretazione e alla trasformazione di Alessandro Borghi. Il re di Suburra ha perso 18 chili per entrare nei panni del giovane e la stessa sorella di Cucchi, Ilaria, si è complimentato con lui per la "somiglianza" dimostrata nella pellicola che oggi l'ha fatta da padrone al Festival del Cinema ma che presto, il 12 ...

Festival di Venezia 2018 - Sulla mia pelle : Alessandro Borghi nel corpo martoriato di Stefano Cucchi : Omicidio di Stato? “Indubbiamente, fintanto che lo Stato non prende le sue responsabilità”. Non esitano ad esporsi i protagonisti di Sulla mia pelle, l’atteso film sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi in apertura oggi della sezione Orizzonti dove concorre alla Mostra del cinema di Venezia. Se la necessità di raccontare una delle ferite ancora sanguinanti del nostro Paese – e tuttora amaramente irrisolte con il processo contro cinque ...

Sulla mia pelle/ Trailer - al Festival di Venezia il film Netflix su Stefano Cucchi con Alessandro Borghi : Apre la 75esima Mostra del Festival di Venezia la pellicola "Sulla mia pelle" su Stefano Cucchi e la vicenda giudiziaria che lo circonda. Un film forte e violento con Alessadro Borghi(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 13:26:00 GMT)

Alessandro Borghi nel trailer di “Sulla mia pelle” : il film su Stefano Cucchi su Netflix e alla Mostra del Cinema di Venezia : Da Suburra a Sulla mia pelle, Alessandro Borghi continua ad essere protagonista anche su Netflix e, soprattutto, alla Mostra del Cinema di Venezia. Se lo scorso anno vi ha preso parte come padrino della cerimonia, quest'anno lo farà da protagonista nei panni di Stefano Cucchi per raccontare gli ultimi sette giorni del giovane in un film coraggioso. Le prime immagini de Sulla mia pelle sono state svelate dal trailer ufficiale rilasciato ...