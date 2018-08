Valchiavenna | week end in bici slow e gourmand

vanityfair

(Di giovedì 30 agosto 2018) Le montagne, alte e granitiche, risplendono in fondo alla valle di bagliori grigi. Dentro e sotto, a chi quelle stesse montagne le voglia scoprire da speleologo, nascondono filoni della ricercatissima pietra ollare. I fiumi di due sillabe – il Lino e il Mera – hanno il greto di sassi cinerini che solleticano l’acqua con schizzi e rimbalzi; i tetti delle case sono in «piòte» di un’ardesia uniforme che, pietra dopo pietra, disegnano una strada dissestata nel cielo; le vie dei centri storici sono pavimentate in «sanfedelino», quello stesso pavé antracite di cui sono lastricate Piazza della Scala a Milano. A vederla la prima volta laesibisce questa cromìa monotona, opaca e ruvida, come i grembiuli dei pizzicagnoli che vendono la brisaola (attenzione al cambio di vocale rispetto alla Valtellina, perché non si chiama bresaola qui!). All’apparenza chiusa in una sua vena ...