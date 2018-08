V-RALLY 4 | La modalità Extreme-Khana si mostra in un Trailer

V-RALLY 4 : La Modalità RALLY presentata in due video Gameplay : Bigben e Kylotonn Racing Games svelano la nuova Modalità Rally per V-Rally 4. Preparati per un’iniezione di adrenalina non appena guarderai questi video di Gameplay ambientati in Malesia e Kenya con condizioni climatiche particolarmente umide. La modalità Rally di V-Rally 4 in video Un Rally è composto da più tappe cronometrate chiamate prove speciali che mettono a dura prova i nervi ...