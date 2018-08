Usa | Trump | avanti con dazi a Cina per 200 miliardi Esentate Corea | Brasile e Argentina

Trump - con le Drug-Free Communities - rilancia l'impegno anti-droga Usa : Continua l'impegno anti droga del Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump. In occasione del ventesimo anniversario del programma Drug-Free Communities, Dfc, dell'Office of National Drug ...

Dazi - Usa : no Corea - Brasile e Argentina/ Alluminio e acciaio - Trump punta su agevolazioni : Dazi, Usa: no Corea, Brasile e Argentina. Alluminio e acciaio, il presidente statunitense Donald Trump punta su agevolazioni per i tre paesi, le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 15:10:00 GMT)

La Turchia censura John Wayne : niente più film western Usa dopo le sanzioni di Trump : Da una parte le sanzioni e le minacce di Donald Trump, dall’altra il nuovo anti-americanismo di Erdogan. In mezzo – a pagarne le conseguenze – gli appassionati turchi di western a stelle e strisce che non potranno vedere più John Wayne sul piccolo schermo. L’ultima vittima dello scontro frontale tra Turchia e Stati Uniti è proprio il cinema di Hollywood. Dallo scorso fine settimana, sul primo canale della tv di stato Trt è ...

Nafta - Trump 'ottimista' : Canada si unirà a Usa e Messico : New York, 29 ago., askanews, - Il presidente americano, Donald Trump, è 'ottimista' che il Canada si unisca all'accordo commerciale annunciato lunedì da Usa e Messico. Così facendo verrebbe preservata ...

Pil Usa - Trump sta per centrare gli obiettivi : ... specie sul valutario , Viraj Patel, Forex e Global Macro Strategist di ING, ritiene che ormai siamo in un mercato mosso dalle notizie di politica e non di economia. Ricevi aggiornamenti su ...

Incontro Trump-Infantino : dibattito sui Mondiali 2026 negli Usa : Donald Trump ha incontrato il numero uno della Fifa, Gianni Infantino, alla Casa Bianca: si è parlato anche dei Mondiali che si disputeranno negli Usa Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha ricevuto alla Casa Bianca il numero uno della Fifa, Gianni Infantino, per discutere della Coppa del Mondo nel 2026, che avrà come sede congiunta agli Usa anche Canada e Messico. “Voglio ringraziarvi per essere qui. Lei è una persona ...

Usa - Trump accUsa anche Google : 'E' truccato - su di me solo fake news' : Secca la smentita da Mountain View: "Non modifichiamo i nostri risultati a favore di alcuna ideologia politica. Non diamo mai ranking ai risultati - spiega ancora la compagnia - per manipolare il ...

Trump sostiene l'agricoltura Usa con 4 - 7 mld di dollari : Teleborsa, - La guerra commerciale intrapresa dal presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump , contro la Cina sta pesando su alcuni settori a stelle e strisce, come quello agricolo. Per ...

