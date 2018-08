USA | redditi e spese personali in aumento a luglio

USA - spese personali e redditi stabili a giugno : Teleborsa, - stabili i consumi delle famiglie americane. Secondo il Bureau of Economic Analysis , BEA, degli Stati Uniti, a giugno i consumi personali , PCE, sono cresciuti dello 0,4%, in ...

USA - accelerano i redditi delle famiglie ma non i consumi : Teleborsa, - accelerano i redditi delle famiglie americane ma non i consumi . Secondo il Bureau of Economic Analysis , BEA, degli Stati Uniti, a maggio i consumi personali , PCE, sono cresciuti dello 0,...

