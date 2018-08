retemeteoamatori

: #SPAZIO Gli #USA puntano di nuovo alla #Luna ?? ?? - ReteMeteoAmator : #SPAZIO Gli #USA puntano di nuovo alla #Luna ?? ?? - Barcellonameteo : Ritorno sulla Luna, gli USA puntano a una stazione orbitale dopo il 2020: Non c'è solo Marte nei nuovi futuristici… - newsagielle : Ritorno sulla Luna, gli USA puntano a una stazione orbitale dopo il 2020 -

(Di giovedì 30 agosto 2018)stiamo tornando! O meglio gli Stati Uniti, sono pronti a tornarci e stavolta con una presenza costante. Il Vicepresidente, Mike Pence, lo ha dichiarato in una recente conferenza stampa con i ricercatori e tecnici della NASA. Entro dieci anni unequipaggio metterà nuovamente piede sullae verrà costruita una stazione orbitale permanente – la Moon Getaway – attorno al satellite e getterà le basi per i voli interplanetari, in particolar modo a quelli per le pionieristiche missioni verso Marte. In fase di sviluppo vi è già unlanciatore per carichi pesanti, lo Space Launch System, per portare le capsule Orion sullae non solo. Non ci resta che attendere qualche anno! Intanto possiamo goderci i filmati della missione Apollo, di recente restaurati dNASA L'articolo USAdiproviene da Rete Meteo Amatori.