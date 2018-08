USA | CINA E RUSSIA | ALTERNATIVA FINANZIARIA O GEOPOLITICA? di Luca Pinasco

Wall Street chiude in calo - si temono nuovi dazi USA contro Cina : New York, 30 ago. , askanews, - Wall Street ha chiuso la seduta in calo per la prima volta dopo quattro sedute di fila in rialzo e non lontano dai minimi intraday. Gli indici avevano iniziato gli ...

Wall Street chiude in calo - si temono nuovi dazi USA contro Cina : New York, 30 ago., askanews, - Wall Street ha chiuso la seduta in calo per la prima volta dopo quattro sedute di fila in rialzo e non lontano dai minimi intraday. Gli indici avevano iniziato gli ...

USA - Trump : avanti con dazi a Cina per 200 miliardi/ Esentate Corea - Brasile e Argentina : dazi, Usa: no Corea, Brasile e Argentina. Alluminio e acciaio, il presidente statunitense Donald Trump punta su agevolazioni per i tre paesi, le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 21:31:00 GMT)

Pentagono riconosce vulnerabilità USA di fronte a nuove armi di Russia e Cina - : In caso di guerra il territorio americano non può salvarsi dalle moderne armi di Russia e Cina, ha dichiarato il comandante del Comando settentrionale delle Forze Armate degli Stati Uniti e delle ...

USA e Cina hanno colloqui costruttivi su temi commerciali - dice... : ... aggiungendo che la Cina continuerà ad aprire la sua economia senza tener conto delle azioni americane.

USA - l’allarme del New York Times : “La Cina non condivide i campioni di un virus potenzialmente pandemico” : La Cina non sta fornendo agli Stati Uniti campioni del virus aviario H7N9, ritenuto dagli esperti un possibile candidato per la prossima pandemia di influenza. Lo denuncia il ‘New York Times’, secondo cui “più di un anno dopo una devastante ondata di infezioni legate all’agente microbico in Asia”, con “766 casi riportati quasi tutti in Cina” e “una mortalità del 40%”, negli Usa “i ...

Titoli di Stato - perché improbabile USA e Cina in campo : ...del nostro debito pubblico e quindi sottoscrivere parte dei circa 400 miliardi lordi di emissioni annuali di Titoli di Stato è davvero un'ipotesi possibile? Secondo alcuni docenti di Economia ...

Soccorso da USA - Russia e Cina Pronto l'acquisto di Btp. Esclusivo : In attesa della prevista mazzata delle agenzie di rating sull'Italia e della fine del QE della Banca Centrale Europea, il governo non resta con le mani in mano. Anzi, si sta muovendo a tutto campo per costruire una rete internazionale extra-Ue di salvataggio dei conti pubblici... Segui su affaritaliani.it

La piscina grande chiUSA per riparare i danni ai tubi : L'inconveniente delle perdite era noto agli uffici comunali, per una segnalazione effettuate dal vecchio gestore, la società Sport Management, ai primi di gennaio del 2018. «La perdita risultava ...

USA : a 8 anni porta fuori il cane da sola - vicina fa intervenire polizia e servizi sociali : Corey Widen, mamma 48enne di Wilmette (tranquillo sobborgo di Chicago, nell'Illinois) è stata indagata dai servizi sociali per aver permesso alla sua bambina di 8 anni, Dorothy, di portare fuori da sola il loro cane. Una vicina, vedendo la piccola passeggiare per il quartiere, ha pensato di chiamare la polizia: gli agenti hanno interrogato la donna e, nonostante sia emerso che la bimba non avesse corso alcun pericolo, hanno avvertito gli ...

Maltempo - grossi calcinacci : chiUSA una via del centro a Bologna : Per il forte acquazzone del pomeriggio sono caduti alcuni grossi calcinacci da un palazzo in pieno centro a Bologna. Per sicurezza, i Vigili del fuoco e la Polizia municipale hanno transennato Palazzo Orsi e chiuso, per alcune ore, la centralissima via San Vitale. A quanto si apprende, nessuno e’ rimasto ferito. La circolazione e’ stata interrotta da Piazza Aldrovandi fino alle Due Torri, per permettere l’intervento delle ...

Cina : gli USA non hanno bisogno di farsi coraggio alzando la voce : Nel parlare delle consultazioni commerciali tra Cina e USA, la dirigenza del governo statunitense ha recentemente sottolineato con frequenza che l'economia degli USA funziona bene mentre lo stato economico della Cina non è buono. Il 24, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lu Kang ha affermato in merito che ora che le consultazioni ...

Dazi - colloqui tra USA e Cina "costruttivi" ma nulla è cambiato : I mercati globali temono che un inasprimento della guerra commerciale possa danneggiare l'economia globale , in primis quella cinse. Si calcola che nel 2018 le tariffe sottrarranno al PIL del Dragone ...

Dazi : Cina - colloqui con USA "costruttivi e schietti"