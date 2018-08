US Open – Murray attacca Verdasco dopo la sconfitta | “ha infranto le regole! L’ho visto

Tennis - Us Open : Nadal ok - Murray esce Muguruza ko - al 3° turno derby Williams : Prova del 9 superata anche per la estone Kaia Kanepi che, dopo la fragorosa eliminazione della numero 1 del mondo Simona Halep, ha battuto anche la svizzera Jil Teichmann per 6-4 6-3. Oggi Sul ...

Us Open : fuori Seppi - Sonego e Lorenzi. Resta solo Fognini. Ok Nadal - eliminato Murray : Lorenzi è stato battuto invece 7-5 6-0 6-2 dall'argentino Guido Pella, n.66,, mentre Sonego, numero 121 Atp, ha perso per 7-5 6-3 6-3 contro il russo Karen Khachanov, n.26 al mondo e 27 del tabellone,...

Us Open - tracollo Murray : lo scozzese cade sotto i colpi di Verdasco : Andy Murray sconfitto al secondo turno degli Us Open per mano di Verdasco in 4 combattuti set: la forma migliore è ben lontana Per il ritorno ad alti livelli di Andy Murray dovremo ancora attendere. Il tennista scozzese è stato eliminato agli Us Open già al secondo turno, per mano dello spagnolo Verdasco. Quattro set di gioco, 3 ore e mezza in campo per Murray, il quale ancora non ha raggiunto standard di forma consoni ad un top5 come lui. ...

US Open 2018 : i risultati di mercoledì 29 agosto del tabellone maschile. Avanti Nadal e Del Potro - eliminati Murray e i tre azzurri : Agli US Open 2018 all’Italia resta solo Fabio Fognini. Purtroppo questo è il verdetto della notte appena trascorsa e dei risultati che sono maturati nei match di secondo turno nella parte alta del tabellone maschile. Andreas Seppi gioca una partita eccezionale contro Denis Shapovalov e perde solamente al quinto set dopo una battaglia di quasi quattro ore. Finisce anche il cammino di Paolo Lorenzi e Lorenzo Sonego, sconfitti rispettivamente ...

US Open - Stephens ok penando. Ora Murray. Notte con Rafa e Serena : Il canadese, numero 24 del mondo e 25 del seeding, ha sconfitto oggi il francese Gilles Simon, 40 del ranking Atp, col punteggio di 6-3 6-4 6-4. Eliminato invece il greco Sergi Tsitsipas, numero 15 ...

US Open 2018 : Rafael Nadal - Serena Williams e Murray le stelle - Camila Giorgi cerca l’impresa contro Venus Williams : Terza giornata di incontri a New York (Stati Uniti) degli US Open 2018 di tennis, ultimo Slam della stagione sul cemento di Flushing Meadows. In programma gli incontri della parte alta dei tabelloni (maschile e femminile) e spettacolo che non mancherà di certo. Nadal, Serena Williams E Murray LE VEDETTE – Sull’Arthur Ashe la campionessa in carica Sloane Stephens (testa di serie n.3) darà il via alle danze contro l’ucraina ...

Us Open : Murray “risorge” - bene Isner e Muguruza : Andy Murray risponde presente alla ‘chiamata’ dello Slam americano, agli Us Open parte bene battendo il non irresistibile Duckworth Andy Murray ha superato il primo turno agli Us Open. Non un primo turno impossibile, per usare un eufemismo, contro l’australiano Duckworth dopo aver perso il primo set, Murray ha preso la gara in mano, vincendo i tre successivi. Sulla sua strada adesso ci sarà un tennista più prOpenso alla ...