Us Open – Missione compiuta per la Ostapenko | Townsend battuta non senza fatica

Open Arms denuncia capitani libici per omissione di soccorso : ROMA - Un giorno e mezzo di stop e poi via verso la missione numero 48. La Open Arms, la nave della ong spagnola Proactiva Open Arms, ha sciolto gli ormeggi dal porto di Maiorca e nel pomeriggio di ...

Missione Sophia - Moavero : “Porti aperti ai migranti fino alla modifica”/ Salvini - nuovo attacco a Open Arms : migranti, Moavero: “Porti in Italia aperti”. Il ministro degli esteri ha parlato da Berlino sulla questione immigrazione, precisando: “fino alla modifica Missione Sophia"(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 18:55:00 GMT)

Moavero 'Porti aperti fino a modifica missione Sophia'. E Salvini attacca ancora la Open Arms : ROMA - 'Nel giro di qualche settimana si arriverà alla modifica delle regole operative della missione militare Sophia che dovrebbe porre fine allo sbarco delle persone salvate in un unico Paese, l'...

Moavero 'La missione Sofia sarà modificata'. E Salvini attacca ancora la Open Arms : ROMA - 'Nel giro di qualche settimana si arriverà alla modifica delle regole operative della missione militare Sophia che dovrebbe porre fine allo sbarco delle persone salvate in un unico Paese, l'...

'Open arms' denuncia Libia e Italia per omissione di soccorso a mamma e bimbo morti in mare : La nostra Guardia costiera: 'non siamo mai stati coinvolti nel soccorso del gommone'. Il Viminale: Lampedusa negata perché non ha celle frigorifere -

Open Arms denuncia Italia e Libia per omicidio colposo e omissione di soccorso : La nave della Ong Pro Activa Open Arms è arrivata a Palma di Maiorca dopo aver rifiutato di attraccare a Catania perché, come ha detto il suo fondatore Oscar Camps, l'Italia non è più un porto sicuro, visto il suo comportamento e l'aver definito una fake news il fatto che la guardia costiera libica avesse abbandonato in mare due donne e un bambino. Nei giorni scorsi la nave che batte bandiera spagnola ha salvato una donna, Josefa, che era ...

Migranti - Open Arms porta in Spagna Josefa e denuncia l'Italia per omissione di soccorso : L'organizzazione non governativa Proactiva Open Arms ha presentato al tribunale di Palma di Maiorca una denuncia contro la Guardia costiera di Libia e Italia per omissione di soccorso e omicidio colposo, dopo il...

MIgranti - Open Arms arriva a Palma e fa denuncia per omissione di soccorso. Linosa - aperta inchiesta su 4 somali morti : La nave Open Arms è arrivata a Palma di Maiorca. E il fondatore della ong Proactiva Oscar Camps, accompagnato dal giocatore Nba Marc Gasol, si è subito diretto in tribunale dove ha presentato una denuncia per omissione di soccorso per quanto avvenuto nei giorni scorsi davanti alla Libia. Era stata la ong spagnola infatti a trovare una donna e un bambino morti in mare, insieme a un’altra donna sopravvissuta aggrappandosi ai resti di ...