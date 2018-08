Us Open – La Kerber soffre ma stende la svedese Larsson | ok anche Cibulkova e Garcia

Us Open – La Kerber soffre ma stende la svedese Larsson - ok anche la Cibulkova sulla Hsieh : Servono tre set ad Angelique Kerber per avere la meglio sulla svedese Larsson, bene anche Cibulkova che si sbarazza della Hsieh soffre ma stacca il pass per il terzo turno degli Us Open Angelique Kerber, abile a rimanere concentrata e stendere la svedese Larsson. Dopo un avvio perfetto visto il 6-2 del primo set, la testa di serie numero 4 spegne la luce e si lascia rimontare dall’avversaria, prima di chiudere la contesa nel terzo e ...

DIRETTA / Us Open 2018 Fognini Millman (1-6 6-4 4-6) streaming video e tv : Kerber in grande affanno! : DIRETTA Us Open 2018, streaming video e tv: secondo turno nel torneo dello Slam a Flushing Meadows, Fabio Fognini affronta John Millman. In campo oggi anche Federer, Djokovic e Nishikori(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 20:08:00 GMT)

Us Open – Kerber e Garcia avanzano nel tabellone : senza ‘sorprese’ l’esordio delle due top ten : Caroline Garcia e Angelique Kerber avanzano al secondo turno degli Us Open: le due tenniste hanno battuto rispettivamente Johanna Konta e Margarita Gasparyan Tra le tennista donne qualificatesi al secondo turno degli Us Open svettano i nomi delle due top ten Caroline Garcia e Angelique Kerber. La francese ha portato a casa un risultato netto contro l’avversaria Johanna Konta. La tennista numero 6 della classifica Wta, in appena due ...