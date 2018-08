Us Open | fuori Seppi | Lorenzi e Sonego

Us Open – Pliskova supera il turno - Makarova sorprende contro Goerges : la tedesca è fuori : Karolina Pliskova ed Ekaterina Makarova volano ai sedicesimi di finale, le due tenniste superano il secondo turno in scioltezza Karolina Pliskova in due set agli Us Open supera anche il secondo turno. Alla tennista ceca, contro Ana Bogdan, bastano due set per ottenere la vittoria del match. Con i parziali di 6-2, 6-3, Pliskova vola al terzo turno, proprio come Ekaterina Makarova. La tennista russa, numero 45 della classifica Wta, ha ...

Us Open – Secondo turno amaro per Giorgi - niente da fare contro Venus Williams : Camila è già fuori : Camila Giorgi fuori già al Secondo turno degli Us Open, la tennista italiana affonda sotto i colpi della tennista statunitense Venus Williams Camila Giorgi fuori dagli Us Open 2018. Al Secondo turno del grande slam americano, l’unica tennista italiana rimasta in tabellone è stata sconfitta da Venus Williams, numero 16 della classifica Wta. La sfida che si preannunciava ardua per l’azzurra, ha confermato la supremazia della ...

LIVE US Open 2018 in DIRETTA : i risultati di mercoledì 29 agosto. Camila Giorgi sotto di un set contro Venus Williams! Avanza Svitolina - fuori Tsitsipas : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli US Open 2018, ultimo Slam dell’anno che si disputa sul cemento a New York. Terza giornata agli US Open 2018 e cominciano oggi i match del secondo turno. Torna in campo Rafa Nadal che se la vedrà con il canadese Vasek Pospisil. Sempre nel tabellone maschile attesa anche per il match tra Andy Murray e Fernando Verdasco, senza dimenticare la sfida che vedrà impegnato Juan ...

Us Open - bene Fognini - fuori Cecchinato. Avanza Federer : Scesa al numero 186 del mondo, è passata attraverso le qualificazioni e tornava nel tabellone principale di uno Slam ad oltre sette anni dall'ultima partecipazione, Roland Garros 2011,. Il caldo ha ...

Us Open – Cecchinato floppa al primo turno : il tennista italiano fuori per mano di Benneteau : Marco Cecchinato delude all’appuntamento con gli Us Open 2018, il tennista azzurro battuto al primo turno dal francese Julien Benneteau Dopo l’exploit al Roland Garros, Marco Cecchinato floppa l’esordio agli Us Open 2018. Al grande slam sul cemento il tennista italiano al primo turno è stato battuto da Julien Benneteau, numero 61 della classifica Atp. Il francese in quattro set ha prevalso sull’azzurro, che è ...

VIDEO US Open 2018 - gli highlights di lunedì 27 agosto. Avanzano Nadal e Wawrinka - bene Serena Williams. Fuori la n.1 Halep : Non sono mancate la soprese nella prima giornata degli US Open 2018. Il colpo di scena è arrivato nel match tra Simona Halep e Kaia Kanepi, con la numero uno del mondo subito eliminata. L’altra uscita pesante c’è stata nel torneo maschile con Grigor Dimitrov battuto da Stan Wawrinka. Tutta facile invece per Rafael Nadal, che passa il turno per il ritiro di David Ferrer. bene anche Serena Williams che supera Magda Linette. Andiamo quindi a ...

Us Open - Simona Halep subito fuori a New York - : Ma se lo scorso anno era stata Maria Sharapova ad eliminarla in tre set al termine di un match davvero entusiasmante, stavolta a tirare un brutto tiro alla rumena, numero uno del mondo, è stata l`...

Us Open – Primo turno catastrofico per Halep - la tennista numero uno al mondo subito fuori! : Simona Halep, tennista numero uno al mondo, subito fuori dagli Us Open 2018: l’estone Kaia Kanepi manda a casa la romena Il Primo turno degli Us Open non poteva iniziare in maniera più sorprendete. Tra i primi risultati di giornata infatti spicca la sconfitta di Simona Halep, tennista numero uno al mondo. Ai sessantaquattresimi di finale del torneo statunitense, la romena è stata battuta clamorosamente dalla estone Kaia Kanepi con un ...

US Open – Murray si chiama fuori : “non ho aspettative. È strano arrivare qui così - per 12 anni ho solo…” : Andy Murray sa di non avere grandi chance per gli US Open: il tennista britannico si chiama fuori dalla corsa al titolo dell’ultimo Slam in calendario US Open dal sapore strano per Andy Murray. Nonostante sia fra i partecipanti al torneo americano, il talentuoso 31enne britannico non è nel lotto dei favoriti, una stranezza per un giocatore che fa parte dei Fab-4 del tennis mondiale. Il lungo infortunio che l’ha tenuto fuori per ...

Qualificazioni Us Open - Travaglia e Gaio nel main draw! Fuori Sonego e Giustino : Il quadro completo dei tennisti italiani presenti nel main draw degli Us Open: Travaglia e Gaio si qualificano per ultimi Su quattro tennisti italiani, in lizza per il passaggio dalle Qualificazioni degli Us Open al tabellone principale, solo due di questi ci saranno nel main draw. Saranno infatti Stefano Travaglia (che ha battuto Victor Estrella) e Federico Gaio (che ha avuto la meglio su Marco Trungelliti) a battersi ai ...