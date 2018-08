Us Open – Federer sul velluto contro Paire | King Roger liquida il francese in tre

DIRETTA / Us Open 2018 Fognini Millman (1-3) streaming video e tv : un brutto Federer si qualifica al 3^ turno : DIRETTA Us Open 2018, streaming video e tv: Fabio Fognini perde contro John Millman e saluta il torneo al secondo turno, gli italiani impegnati a New York sono già tutti fuori dal torneo(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 22:50:00 GMT)

US Open 2018 : Fabio Fognini affronta John Millman. Tornano in campo Federer e Djokovic : Sarà Fabio Fognini il protagonista azzurro della quarta giornata degli US Open. Il giovedì newyorkese è dedicato alla seconda parte del secondo turno e se in campo femminile il piatto piange dopo l’uscita di ieri di Camila Giorgi, il ligure è l’unico sopravvissuto italiano di questo lato di tabellone. Fognini se la vedrà contro John Millman, in un match ampiamente alla portata del numero 14 del seeding. L’australiano, sebbene ...

US Open 2018 : Nadal vs Federer in finale? I re non si sono mai sfidati a New York : Per i bookmakers Novak Djokovic è il favorito degli US Open 2018. Di fatto, il vincitore dell'ultimo Wimbledon è testa di serie nr. 6 a New York e, dunque, potrebbe essere protagonista di un quarto piutosto severo [VIDEO] visto che si trova dalla stessa parte del tabellone di Roger Federer. In ogni caso gli appassionati di Tennis, coloro che vivono da anni insieme ai diretti interessati la rivalita' più lunga della storia di questo sport, hanno ...

US Open 2018 - Roger Federer : “Ritiro? Ho voglia di allungare la mia striscia vincente al primo turno anche l’anno prossimo” : Buona la prima per Roger Federer. Lo svizzero, tra i favoriti alla vittoria finale degli US Open 2018, si è imposto facilmente contro il giapponese Yoshihito Nishioka, 177 ATP, con il punteggio di 6-2 6-2 6-4 dominando la scena in lungo e in largo e mettendo in mostra un tennis regale sul Centrale di New York. L’elvetico ha spadroneggiato sul cemento americano al cospetto di un Nishioka non al meglio delle sue condizioni, ricordando ...

Us Open - bene Fognini - fuori Cecchinato. Avanza Federer : Scesa al numero 186 del mondo, è passata attraverso le qualificazioni e tornava nel tabellone principale di uno Slam ad oltre sette anni dall'ultima partecipazione, Roland Garros 2011,. Il caldo ha ...

Tennis : Us Open - ok Federer e A. Zverev : ANSA, - ROMA, 29 AGO - Roger Federer si è agevolmente qualificato per il secondo turno degli Us Open di Tennis, quarto e ultimo Slam stagionale, superando per 6-2, 6-2, 6-4 il giapponese Yoshihito ...

Us Open - debutto sul velluto per Federer e Zverev : NEW YORK, STATI UNITI, - Lo svizzero Roger Federer e il tedesco Alexander Zverev , rispettivamente teste di serie numero 2 e 4, hanno superato il primo turno agli Us Open maschili. All'esordio, ...

VIDEO US Open 2018 - gli highlights di martedì 28 agosto. Vittoria agevole per Federer - Djokovic suda : E’ andata in archivio la seconda giornata degli incontri del tabellone maschile agli US Open 2018 di tennis. Andiamo a raccontarvi quali sono stati gli spunti più interessanti del day-2 a Flushing Meadows. tra i favoriti alla Vittoria finale, si è imposto facilmente contro il giapponese Yoshihito Nishioka, 177 ATP, con il punteggio di 6-2 6-2 6-4 dominando la scena in lungo e in largo e mettendo in mostra un tennis regale sul Centrale ...

Tennis - Us Open : Federer sul velluto - Zverev perfetto. Stasera c'è Nadal : Buona la prestazione di Caroline Wozniacki, numero 2 del mondo, ma senza possibilità di superare la Halep, che ha concesso appena 5 game all'australiana Samantha Stosur, vincitrice a sorpresa nel ...

Us Open – Federer debutta sul velluto - lo svizzero non lascia scampo al giapponese Nishioka : Il tennista svizzero stende in tre set l’avversario giapponese accedendo così al secondo turno dello slam americano Tutto facile per Roger Federer al debutto agli Us Open 2018, lo svizzero si sbarazza in tre set del giapponese Nishioka, mai in partita nell’arco dell’intero match. Tre set a zero il punteggio sul cemento americano, troppo netto il divario tra i due giocatori in campo, con il numero due della classifica Atp ...

Us Open 2018/ Diretta Giorgi V. Williams - Seppi Shapovalov streaming video e tv : focus sul Federer di New York : Diretta Us Open 2018, streaming video e tv: si apre il secondo turno nel torneo dello Slam a New York. Quattro italiani in campo mercoledì: Camila Giorgi si trova di fronte Venus Williams(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 07:00:00 GMT)

US Open 2018 : i risultati di martedì 28 agosto. Federer e Djokovic al secondo turno - solo Fognini vince della truppa italiana : E’ andata in archivio la seconda giornata degli incontri del tabellone maschile agli US Open 2018 di tennis. Andiamo a raccontarvi quali sono stati gli spunti più interessanti del day-2 a Flushing Meadows. Federer, Djokovic, ZVEREV OK – Buona la prima per Roger Federer. Lo svizzero, tra i favoriti alla vittoria finale, si è imposto facilmente contro il giapponese Yoshihito Nishioka, 177 ATP, con il punteggio di 6-2 6-2 6-4 dominando ...

US Open 2018 : i match della seconda giornata. Esordio per Federer - Djokovic e Sharapova. Tocca a Fabio Fognini : seconda giornata agli US Open 2018 ed è il momento soprattutto dell’Esordio nel torneo di Roger Federer e Novak Djokovic. Grande attesa per due dei grandi favoriti per la vittoria, ma che, andando avanti entrambi, si incroceranno già nei quarti di finale. Lo svizzero se la vedrà con il giapponese Yoshihito Nishioka, mentre il serbo affronterà l’ungherese Marton Fucsovics. Due partite sulla carta abbastanza agevoli, come quella anche ...

Us Open - il programma maschile di oggi : Fognini - Federer e tanto altro : Us Open, il contingente italiano negli States vede oggi scendere in campo altri 4 rappresentanti azzurri guidati da Fognini Seconda giornata di Us Open, ovviamente dedicata ancora ai primi turni del tabellone maschile. Per quanto concerne gli italiani, oggi scenderà in campo Fabio Fognini, contro l’abbordabile Mmoh. Il contingente azzurro, dopo la buona serata di ieri, vedrà scendere in campo anche Cecchinato contro Benneteau e ...