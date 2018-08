US Open – Alizè Cornet commenta l’episodio dello ‘spogliarello’ | “sono stata sorpresa

US Open – Comunicato ufficiale del torneo : chiarito il caso dello ‘spogliarello’ di Alizè Cornet : Comunicato ufficiale degli US Open nel quale è stata spiegata la politica legata al cambio di abito per i tennisti: assolta Alizè Cornet dopo lo ‘spogliarello’ improvvisato che le è costato il warning Alizè Cornet è una delle tenniste più chiacchierate dell’inizio degli US Open. Non di certo per i risultati ottenuti, vista l’eliminazione all’esordio, ma per uno ‘spogliarello’ improvvisato durante ...

Tennis - polemica agli Us Open. Alize Cornet sanzionata per essersi cambiata la maglia in campo ma gli uomini possono farlo : Sotto un sole cocente Alizé Cornet è stata sanzionata per una violazione al regolamento per essersi tolta la maglietta. La aveva indossata al contrario e si è diretta a bordo campo per aggiustarsela. L’arbitro, Christian Rask, ha immediatamente segnalato la violazione del codice. L'articolo Tennis, polemica agli Us Open. Alize Cornet sanzionata per essersi cambiata la maglia in campo ma gli uomini possono farlo proviene da Il Fatto ...