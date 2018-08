US Open 2018 | i risultati di mercoledì 29 agosto del tabellone femminile Sarà derby

US Open 2018 : i risultati di mercoledì 29 agosto del tabellone maschile. Avanti Nadal e Del Potro - eliminati Murray e i tre azzurri : Agli US Open 2018 all’Italia resta solo Fabio Fognini. Purtroppo questo è il verdetto della notte appena trascorsa e dei risultati che sono maturati nei match di secondo turno nella parte alta del tabellone maschile. Andreas Seppi gioca una partita eccezionale contro Denis Shapovalov e perde solamente al quinto set dopo una battaglia di quasi quattro ore. Finisce anche il cammino di Paolo Lorenzi e Lorenzo Sonego, sconfitti rispettivamente ...

US Open 2018 - tutti gli italiani in campo giovedì 30 agosto. Programma - orari e tv : Quarta giornata degli US Open, ultimo Slam della stagione sul cemento di Flushing Meadows a New York, dedicata agli incontri di secondo turno della parte bassa dei tabelloni individuali (maschile e femminile). In casa Italia il protagonista sarà il solo Fabio Fognini che alle ore 11 locali, le 17 italiane, scenderà sul Court 5 e se la vedrà contro l’australiano John Millman (n.55 del mondo) con cui l’azzurro non si è mai incontrato ...

US Open 2018 - il programma e gli orari di oggi (giovedì 30 agosto). Come vedere le partite in tv : Con la quarta giornata degli US Open 2018 i tabelloni maschile e femminile si andranno ad allineare al terzo turno completando le loro parti basse. Un solo italiano impegnato in gara in singolare: è il numero uno d'Italia, Fabio Fognini, che scenderà in campo alle ore 17 opposto all'australiano John Millman, che lo scorso anno ha superato due turni prima di essere fermato da Kohlschreiber.

US Open 2018 : Andreas Seppi lotta come un leone ma cede al quinto set a Denis Shapovalov. L’azzurro esce di scena al secondo turno : lotta strenuamente Andreas Seppi ma è costretto a cadere nel match del secondo turno degli US Open 2018 di tennis. Il 34enne di Caldaro, alla quindicesima avventura sul cemento di Flushing Meadows, deve arrendersi al canadese Denis Shapovalov, numero 28 del ranking e del seeding, con il punteggio di 6-4 4-6 5-7 7-6(2) 6-4 dopo 3 ore e 47 minuti di partita. L’azzurro ha opposto una resistenza eccellente, capace anche di essere un set avanti ...

US Open 2018 : Lorenzo Sonego eliminato al secondo turno - Karen Khachanov si impone in tre set : Finisce l’avventura agli US Open di Lorenzo Sonego. Il torinese, entrato in tabellone come lucky loser, è stato eliminato al secondo turno dal russo Karen Khachanov, numero 26 del mondo, 27 del tabellone e al quale rende quasi 100 posizioni nel ranking ATP. Il punteggio finale è di 7-5 6-3 6-3 in favore di Khachanov, che dopo un incerto primo set ha preso saldamente in mano la partita senza mai perdere la battuta. Sonego è subito più ...

US Open 2018 : si ferma al secondo turno Paolo Lorenzi - sconfitto in tre set da Guido Pella : Si è conclusa al secondo turno l’avventura di Paolo Lorenzi agli US Open 2018. Il tennista senese non è riuscito a ripetersi dopo la bella vittoria contro Kyle Edmund (al netto dell’infortunio del britannico) ed è stato sconfitto dall’argentino Guido Pella in due ore e dieci minuti, con il punteggio di 7-5 6-0 6-2. Non ha disputato un buon match Paolo, che per larghi tratti ha sofferto lo scambio da fondo, costretto dal suo ...

US Open 2018 : sconfitta amara per Camila Giorgi contro Venus Williams. L’azzurra ko in due set nel secondo turno : Niente da fare per Camila Giorgi nel match di secondo turno degli US Open 2018 di tennis contro Venus Williams (n.16 WTA). Sul Louis Armstrong Stadium l’azzurra è stata sconfitta con il punteggio di 6-4 7-5 in 1 ora e 52 minuti di partita e i rimpianti non mancano. Diverse volte, infatti, l’italiana ha avuto la possibilità di far suo il punto decisivo ma è sempre incappata in troppi errori. Giorgi che ha infatti chiuso con 29 ...

LIVE Camila Giorgi-Venus Williams - US Open 2018 in DIRETTA : Camila spreca e Williams vince in due set : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Camila Giorgi e Venus Williams, match valevole per il secondo turno del tabellone femminile degli US Open 2018. E’ la partita più attesa della giornata per il tennis italiano, perchè la marchigiana può ambire alla vittoria contro la veterana americana e numero 16 del mondo. Camila ha fatto il suo esordio agli US Open vincendo contro la wild card Whitney Osuigwe, mentre ...

LIVE US Open 2018 in DIRETTA : i risultati di mercoledì 29 agosto. Camila Giorgi sotto di un set contro Venus Williams! Avanza Svitolina - fuori Tsitsipas : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli US Open 2018, ultimo Slam dell’anno che si disputa sul cemento a New York. Terza giornata agli US Open 2018 e cominciano oggi i match del secondo turno. Torna in campo Rafa Nadal che se la vedrà con il canadese Vasek Pospisil. Sempre nel tabellone maschile attesa anche per il match tra Andy Murray e Fernando Verdasco, senza dimenticare la sfida che vedrà impegnato Juan ...