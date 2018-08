Urgente messa in sicurezza infrastrutture | grido d' allarme dei sindacati

Autostrade - Pezzopane : Urgente messa in sicurezza A24 e A25 - sbloccare somme ed anticipare risorse : L'Aquila - “Basta chiacchiere, il paese è ancora in lutto, ed i ministri vanno in televisione e sui social per fare una ridicola caccia alle streghe. Ci dicano cosa faranno subito ed in concreto per messa in sicurezza antisismica ed in generale per la verifica delle nostre strade ed Autostrade. -ha così dichiarato la deputata Dem Stefania Pezzopane dell’esecutivo nazionale Pd responsabile Dipartimento terremoti e ricostruzione - ...