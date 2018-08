Uomini e donne | Lorenzo Riccardi tronista?

“Confermato”. Il trono di ‘Uomini e Donne’ è suo. Il colpaccio di Maria De Filippi : La storia d’amore tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni non solo non è mai decollata ma è morta praticamente sul nascere: l’idillio post trasmissione è durato pochissimo e già ben pochi istanti dopo la scelta al termine della stagione di Uomini e donne il rapporto sembrava scricchiolare pericolosamente. A quel punto, nel giro di un amen, la situazione è precipitata, i due hanno rotto e a mezzo stampa hanno iniziato a lanciarsi ...

Gemma Galgani parla dell’addio di Giorgio Manetti a Uomini e Donne : Uomini e Donne, Giorgio Manetti non ci sarà: parla Gemma Galgani Qualche giorno fa il settimanale Chi ha rivelato in anteprima, che il cavaliere di origini fiorentine Giorgio Manetti non farà più parte del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne. Una notizia, che ovviamente ha fatto molto rumore. Difatti sono stati tanti i fedeli telespettatori del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi a rimanerci di sasso nel ...

Alex Migliorini di nuovo a Uomini e Donne?/ Trono Gay incerto : “Ho voglia d’innamorarmi…” - l’ipotesi : E se Alex Migliorini ritornasse sul Trono per trovare – davvero – l’uomo della sua vita? Le indiscrezioni sul nuovo Trono gay di Uomini e Donne in partenza.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 12:39:00 GMT)

Ludovica Valli ha un nuovo amore/ Uomini e Donne : tatuaggio di coppia per lei? : Forse il cuore della tormentata Ludovica Valli ha trovato pace. L’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, dopo la storia finita male con Fabio Ferrara ha un nuovo amore.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 12:09:00 GMT)

È ufficiale : Giorgio lascia Uomini e Donne - Gemma distrutta : Ormai è ufficiale: Giorgio Manetti non prenderà più parte a Uomini e Donne. Il cavaliere del Trono Over ha scelto di abbandonare la trasmissione, lasciando Gemma distrutta. Chi sperava in un ritorno di fiamma con la dama torinese rimarrà deluso: Manetti non ha nessuna intenzione di tornare a Uomini e Donne, e considera conclusa la sua esperienza nello show di Maria De Filippi. I primi dubbi riguardo un suo possibile abbandono erano iniziati a ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni - appello a Maria De Filippi : “pronta a tornare” (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over: la dama Valentina Autiero lancia un appello a Maria De Filippi per tornare in trasmissione. Grandi novità nel parterre.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 07:35:00 GMT)

Grande Fratello Vip : nel cast dei concorrenti ex di Uomini e donne e dell'Isola dei famosi : Comincia a prendere forma il cast del Grande Fratello Vip 2018. Il fortunato reality show in onda su Canale 5 tornera' in video a partire dal prossimo lunedì 24 settembre con la prima puntata della terza edizione che potra' contare su un cast completamente rinnovato con il quale mirano a bissare il successo incredibile di ascolti registrato dal programma lo scorso anno su Canale 5, quando la media arrivò a toccare la soglia dei quattro milioni e ...