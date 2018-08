Uomini e Donne anticipazioni | Luigi nuovo tronista | spunta il video di presentazione

Uomini e Donne : Luigi Mastroianni è il nuovo tronista : L'ex corteggiatore di Sara Affi Fella si siede sul trono. E' ufficiale

Gemma Galgani parla dell’addio di Giorgio Manetti a Uomini e Donne : Uomini e Donne, Giorgio Manetti non ci sarà: parla Gemma Galgani Qualche giorno fa il settimanale Chi ha rivelato in anteprima, che il cavaliere di origini fiorentine Giorgio Manetti non farà più parte del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne. Una notizia, che ovviamente ha fatto molto rumore. Difatti sono stati tanti i fedeli telespettatori del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi a rimanerci di sasso nel ...

Alex Migliorini di nuovo a Uomini e Donne?/ Trono Gay incerto : “Ho voglia d’innamorarmi…” - l’ipotesi : E se Alex Migliorini ritornasse sul Trono per trovare – davvero – l’uomo della sua vita? Le indiscrezioni sul nuovo Trono gay di Uomini e Donne in partenza.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 12:39:00 GMT)

Ludovica Valli ha un nuovo amore/ Uomini e Donne : tatuaggio di coppia per lei? : Forse il cuore della tormentata Ludovica Valli ha trovato pace. L’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, dopo la storia finita male con Fabio Ferrara ha un nuovo amore.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 12:09:00 GMT)

È ufficiale : Giorgio lascia Uomini e Donne - Gemma distrutta : Ormai è ufficiale: Giorgio Manetti non prenderà più parte a Uomini e Donne. Il cavaliere del Trono Over ha scelto di abbandonare la trasmissione, lasciando Gemma distrutta. Chi sperava in un ritorno di fiamma con la dama torinese rimarrà deluso: Manetti non ha nessuna intenzione di tornare a Uomini e Donne, e considera conclusa la sua esperienza nello show di Maria De Filippi. I primi dubbi riguardo un suo possibile abbandono erano iniziati a ...

Luigi Mastroianni tronista di Uomini e Donne : la conferma : Uomini e Donne anticipazioni: Luigi Mastroianni sul trono Domani pomeriggio, come tutti sapranno, ci sarà la prima registrazione della nuova edizione del Trono Classico di Uomini e Donne. E in quella circostanza verranno presentati i 4 nuovi tronisti, che hanno deciso di partecipare al popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi per trovare l’amore. E a poco più di 24 ore dall’inizio delle registrazioni, il blog ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni - appello a Maria De Filippi : “pronta a tornare” (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over: la dama Valentina Autiero lancia un appello a Maria De Filippi per tornare in trasmissione. Grandi novità nel parterre.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 07:35:00 GMT)

Grande Fratello Vip : nel cast dei concorrenti ex di Uomini e donne e dell'Isola dei famosi : Comincia a prendere forma il cast del Grande Fratello Vip 2018. Il fortunato reality show in onda su Canale 5 tornera' in video a partire dal prossimo lunedì 24 settembre con la prima puntata della terza edizione che potra' contare su un cast completamente rinnovato con il quale mirano a bissare il successo incredibile di ascolti registrato dal programma lo scorso anno su Canale 5, quando la media arrivò a toccare la soglia dei quattro milioni e ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni : chi sono i tronisti? Spuntano Gianpaolo Quarta e Lara Zorzetto (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono classico: chi sono i nuovi tronisti? Dopo Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni, Spuntano Gianpaolo Quarta e Lara Zorzetto.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne. Ex Corteggiatori Diventano Tronisti! : Uomini e Donne sta per iniziare. Vi forniamo alcuni indizi trapelati in rete in merito ai nuovi tronisti della stagione. Si tratta di due ex Corteggiatori! Tra pochi giorni gli studi di Uomini e Donne si apriranno e verrà registrata la prima puntata del trono classico. Al momento non sono ancora stati resi noti i nomi dei nuovi tronisti di Uomini e Donne, ma i più attenti non hanno potuto fare a meno di scovare alcuni indizi che parlano molto ...

Uomini e Donne gossip - Nicolò Brigante : nuova ragazza e le parole che non ti aspetti su Virginia : Uomini e Donne, Nicolò Brigante torna a parlare di Virginia Stablum: adesso però c’è una nuova ragazza nella sua vita La storia d’amore tra Virginia e Nicolò ha avuto vita breve dopo Uomini e Donne. I due, infatti, si sono lasciati poche settimane dopo la scelta, lanciandosi spesso accuse reciproche sui social. Noi, pur conoscendo […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Nicolò Brigante: nuova ragazza e le parole che non ti ...

Uomini e Donne oggi - Valentina Dallari super felice : “Sto tornando a casa” : Uomini e Donne oggi: Valentina Dallari annuncia di aver lasciato la clinica Valentina Dallari, dopo otto mesi, torna finalmente a casa. L’ex tronista di Uomini e Donne aveva annunciato, qualche giorno fa, che presto avrebbe lasciato la clinica. Qui si è lasciata seguire da un team di esperti, che l’hanno aiutata a riprendere in mano […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Valentina Dallari super felice: “Sto tornando a ...

Uomini e Donne : Ludovica Valli ha un nuovo amore. LA FOTO : Ludovica Valli si è fidanzata: l’annuncio dopo Uomini e Donne Ludovica Valli ha ricoperto il ruolo di tronista a Uomini e Donne qualche anno fa. Da allora è entrata nel cuore dei fan della trasmissione di Maria De Filippi e, anche a distanza di tempo, sono ancora curiosi di sapere come procede la sua vita, sopratutto quella sentimentale. Dopo la fine della relazione con Fabio Ferrara, che ora fa parte della redazione del programma di ...

GIORGIO MANETTI LASCIA Uomini E DONNE/ Trono Over : la porta rossa del Grande Fratello Vip si spalanca? : GIORGIO MANETTI LASCIA UOMINI e DONNE: il cavaliere non farà parte del parterre della nuova stagione del Trono Over. La conferma arriva dal settimanale Chi.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 18:01:00 GMT)