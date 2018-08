Un’altra Italia | una nuova Europa

GP d’Italia 2018 : pronti per Un’altra pagina di Storia : Come da tradizione, i semafori del GP d’Italia di Formula 1 si spengono il martedì, con la conferenza nella sala stampa intitolata a Tazio Nuvolari. Quella di quest’anno sarà l’89° edizione che si corre nel Tempio della Veloctà, inaugurato il 3 settembre del 1922 e costruito in soli tre mesi – e ogni volta che […] L'articolo GP d’Italia 2018: pronti per un’altra pagina di Storia sembra essere il primo ...

Video trailer del nuovo tour 2018 dei Negramaro nei palazzetti italiani - in autunno “Un’altra festa insieme” : "Un'altra festa insieme": sarà questo il nuovo tour 2018 dei Negramaro nei palazzetti italiani, anticipato da un Video trailer che racchiude alcuni dei momenti più intensi dei recenti concerti negli stadi. La band di Giuliano Sangiorgi torna ad esibirsi nei palasport dopo il successo da record negli stadi italiani quest'estate, quando ha tenuto 6 date di fronte ad oltre 175.000 spettatori conquistando un importante primato: per la prima ...

Rugby - Mondiali 2019 : svelata Un’altra squadra del girone dell’Italia : La Nambia si qualifica nel girone dell’Italia in vista dei Mondiali 2019 di Rugby Un solo posto rimane da assegnare nella Pool B della Rugby World Cup giapponese dell’anno prossimo dopo che questo pomeriggio, a Windhoek, la Namibia si è aggiunta ai Campioni del Mondo in carica della Nuova Zelanda, il Sudafrica e l’Italia superando per 53-28 il Kenya davanti al pubblico di casa. Il successo nel derby africano ha dato alla Namibia, ...

Basket – Torneo di Vincenza - l’Italia Sperimentale colleziona Un’altra vittoria - piegata la USA East Coast All Stars : La Nazionale Sperimentale nel Torneo di Vicenza l’Italia sconfigge USA East Coast All Stars 100-77. Top scorer Campogrande con 15 punti Seconda vittoria dell’Italia Sperimentale al Torneo Internazionale di Vicenza. Dopo il successo contro i Paesi Bassi, gli Azzurri hanno sconfitto USA East Coast All Stars 100-77. Ben cinque i giocatori in doppia cifra: Luca Campogrande 15 punti, Giampaolo Ricci 13 punti, Pierpaolo Marini 13 punti, Nicola ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : l’Italia in cerca di Un’altra medaglia nel libero combinato : Terza giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) ed Italia che vuol essere ancora una volta protagonista. Dopo aver collezionato 1 argento e 2 bronzi, la compagine guidata da Patrizia Giallombardo scenderà in acqua nei preliminari del programma libero del solo con Linda Cerruti e poi nella finale del libero combinato a squadre, dove si punta a centrare il podio. Alle ore 10.00 ...

“Un’altra vittima”. Adesso è emergenza vera : infezione killer in Italia. Cosa è e come si diffonde : Il bilancio dell’emergenza legionella nei comuni a Nord di Milano (tutti i casi si registrano a Bresso, Cusano Milanino, un caso, e Cormano, un caso) sta diventando ancora più critico, come scrive MilanoToday riportando la notizia della quarta vittima della legionella. A perdere la vita ora è un uomo di 89 anni, di Bresso, morto ieri sera all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, dove era stato ricoverato. Ne dà notizia ...

Scherma – Mondiali 2018 : l’Italia ipoteca Un’altra medaglia - le azzurre del fioretto in finale per l’oro contro gli USA : Il dream team composto da Volpi, Errigo, Mancini e Cini si giocheranno l’oro nel fioretto a squadre femminile contro gli Stati Uniti La penultima giornata di gara ai Campionati del Mondo Wuxi 2018 porta in casa Italia la medaglia numero sei della spedizione azzurra. Il Dream Team azzurro di fioretto femminile è infatti approdato alla finalissima che, alle 18.05 (le 12.05 in Italia su Rai Due) vedrà la sfida contro gli Stati Uniti, in ...

Danilo Toninelli chiude i porti italiani a Un’altra Ong : “Divieto di attracco per la nave Astral” : Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha annunciato la chiusura dei porti italiani per la nave Ong Astral. A bordo non ci sono migranti, ma quattro europarlamentari. "In ragione della nota formale del ministero dell'Interno che adduce motivi di ordine pubblico - comunica - dispongo il divieto di attracco nei porti italiani per la nave Ong Astral".Continua a leggere