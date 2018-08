Una porta o una spiaggia? L' illussione ottica divide la rete

Paleontologia : riportati alla luce i più antichi fossili di Una famiglia di mammiferi : riportati alla luce i fossili di una madre e della sua cucciolata: rappresentano la testimonianza più antica dei primi mammiferi comparsi sulla Terra. Rinvenuti in Arizona, risalgono a 184 milioni di anni fa, e sono stati descritti su “Nature” dal gruppo dell’università del Texas guidato da Eva Hoffman. Gli esemplari di Kayentatherium, un genere estinto di cynodonte tritylodontide vissuto nel Giurassico, sono stati trovati ...

I dieci portafortUna più famosi del mondo e di cui nessuno può fare a meno : Che ci crediate o no, la fortuna esiste. Per averla dalla vostra parte, si può fare affidamento su una serie di amuleti e altri portafortuna che possono avvicinarvi alla buona sorte. Eccone almeno dieci, tra i più famosi del mondo.Continua a leggere

Instagram testa Una nuova barra laterale e Facebook supporta i canali di notifica Android : Mentre Facebook supporta finalmente i canali di notifica di Android, Instagram testa una nuova barra laterale nella scheda del profilo. L'articolo Instagram testa una nuova barra laterale e Facebook supporta i canali di notifica Android proviene da TuttoAndroid.

Una modella ha 'tradito' Asia Argento e portato alla polizia i messaggi che la inchiodano al caso Bennett : ... calcoli dietro i quali Asia Argento - che comunque resta una vittima di Weinstein e che comunque, anche se a distanza di anni, è stata colei che per prima e agli occhi del mondo ha scoperchiato un ...

Giulia De Lellis rompe il silenzio su Andrea Damante : “E’ Una persona molto importante…” : A distanza di mesi dalla rottura, i fan sperano ancora in un ritorno di fiamma. Ecco cosa ha risposto direttamente Giulia al...

Diciotti - Ue risponde a Salvini e Di Maio : "Minacce non portano da nessUna parte" Accoglienza - no da Belgio e Ungheria : "Chiediamo che alle belle parole seguano fatti e atti concreti, di reale solidarietà", afferma il ministro degli Esteri, mentre lo sciopero della fame dei migranti è subito rientrato. E mentre la Germania dice che "Roma non va lasciata sola", la Commissione Ue risponde duramente alle minacce italiane

Una LineageOS non ufficiale porta Project Treble su OnePlus 3 e 3T : Project Treble arriva su OnePlus 3 e OnePlus 3T grazie a una ROM LineageOS 15.1 non ufficiale, basata su Android 8.1 Oreo. Eccone un piccolo assaggio, ma non consideratela adatta a tutti i giorni. L'articolo Una LineageOS non ufficiale porta Project Treble su OnePlus 3 e 3T proviene da TuttoAndroid.

Le regole per portare il bagaglio in cabina con Una low cost - dopo la mossa di Ryanair : Nuove regole per la compagnia aerea Ryanair, che dal primo novembre non consentirà più l'imbarco gratuito di un secondo bagaglio a mano. Da tale data - e per chi prenota da settembre -, si potrà ...

Gigi Hadid festeggia Una importante ricorrenza musulmana con Zayn Malik e la sua famiglia : Ma quanto sono belli? The post Gigi Hadid festeggia una importante ricorrenza musulmana con Zayn Malik e la sua famiglia appeared first on News Mtv Italia.

Piazza Affari porta in dote allo Stato oltre 18 miliardi - come Una manovra : Le circa 350 società quotate a Piazza Affari staccheranno quest’anno a favore dello Stato, sotto forma di dividendi (quando il Tesoro è azionista) e di imposte sugli utili realizzati, un assegno da 18,2 miliardi a favore del Tesoro. Una cifra che rappresenta poco più di un punto percentuale del Prodotto interno lordo realizzato lo scorso anno in Italia...

