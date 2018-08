Una nuova specie di virus Ebola identificata all' origine

Riccardo Scamarcio avrebbe Una nuova fiamma : lei è identica alla sua ex - Valeria Golino : Riccardo Scamarcio è stato pizzicato per le vie di Firenze in compagnia di Angharad Wood ed il gossip sul web è in delirio. La Wood sarà veramente la nova dolce metà del sex-symbol pugliese, oppure si è trattato solamente di un appuntamento lavorativo? Certo, gli scatti mano nella mano sono molto romantici, ma potrebbe anche trattarsi di un gesto d'affetto tra due persone che si conoscono da molto tempo. Infatti, Angharad è membro e fondatrice, ...

Palo - polemiche su nuova giunta. Amendolara - PD - su Treglia : 'Dividiamo solo lo studio nessUna incompatibilità' : La scelta del sindaco Anna Zaccheo condivisa all'unanimità dal PD di Palo del Colle è ricaduta su una persone dalle indubbie e oggettive competenze professionali, dalla grande esperienza politica , ...

“Incredibile!”. Riccardo Scamarcio ha Una nuova fidanzata. Il dettaglio su di lei lascia tutti esterrefatti. Chi è : Oggi inizia il Festival del Cinema di Venezia, edizione numero 75, e tra i protagonisti del red carpet c’è il ‘bello e dannato’ della cinematografia italiana celebre anche al di fuori dei confini nazionali: Riccardo Scamarcio. L’attore pugliese, diventato celebre grazie al ruolo di Step in “Tre metri sopra il cielo”, ha fatto sognare ragazzine e donne di ogni età. Ad averlo avuto tra le sue braccia, però, è ...

Google Maps sta testando Una nuova finestra separata per le mappe : I vari team di sviluppo dietro le applicazioni testano continuamente modifiche all’interfaccia che potrebbero o non potrebbero arrivare come futuri aggiornamenti. Questa volta […] L'articolo Google Maps sta testando una nuova finestra separata per le mappe proviene da TuttoAndroid.

Villa comUnale - riqualificazione da 192mila euro : nuova veste per il laghetto : Presentato oggi in comune il progetto per il restyling della frequentatissima zona verde cittadina, già oggetto di molteplici dibattiti ISERNIA. L'assessore Domenico Chiacchiari ha presentato questa ...

Veltroni : "E' l'ora di Una nuova sinistra" : "Il populismo, espressione comoda per indicare una politica che" al "disagio si rivolge" è "una definizione sbagliata. È destra, la peggiore destra ". Lo afferma Walter Veltroni in un passaggio di un intervento sulla "Repubblica", nel quale analizza ...

Una nuova fidanzata per Riccardo Scamarcio (tale e quale a Valeria Golino) : Lei è Angharad Wood, agente di spettacolo inglese. La coppia è stata paparazzata a Firenze da 'Diva e donna'

Cultura - nasce Una nuova fondazione l'arte tessile : ...per la fondazione che avrà anche il compito di proiettare le eccellenze dell'Italia del tessile votato all'arte in chiave internazionale dialogando con eventi musei e istituzioni in tutto il mondo. ...

La lezione di Veltroni al Pd : "La smetta di inseguire la destra e lavori per Una nuova alternativa a sinistra" : "Il populismo, espressione comoda per indicare una politica che a questo disagio si rivolge, è, per tutto questo, una definizione sbagliata. È destra, la peggiore destra. Quella contro la quale un galantuomo come John McCain ha combattuto fino all'...

Innamoratissimo e seminudo - Vincent Cassel dedica Una serenata romantica alla nuova moglie Tina : Ha totalizzato un milione di visualizzazioni in due giorni il video che ritrae il neosposo Vincent Cassel mentre canta una serenata alla moglie, la modella Tina Kunakey. Un’esibizione tanto romantica quanto stonata, che ha fatto impazzire i follower L'articolo Innamoratissimo e seminudo, Vincent Cassel dedica una serenata romantica alla nuova moglie Tina proviene da Il Fatto Quotidiano.

Un calamaro gigante è stato ritrovato su Una spiaggia a Wellington - in Nuova Zelanda : Il calamaro gigante è uno degli organismi viventi più grandi al mondo, sorpassato tra gli invertebrati soltanto dal calamaro colossale , Mesonychoteuthis hamiltoni, . Abitanti delle profondità ...

Brindisi - sequestrati Una nuova strada e un ponte al porto l accusa è di abuso edilizio : Brindisi - I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Brindisi, nell'ambito di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, hanno sequestrato a titolo preventivo alcune ...

Terremoto tra Nuova Caledonia e Vanuatu : osservate “piccole onde di tsUnami” : Un Terremoto di magnitudo 7.1 (dati USGS) si è verificato al largo dell’arcipelago francese della Nuova Caledonia, nel Pacifico meridionale, generando un piccolo tsunami. La scossa è stata registrata dall’Istituto geofisico statunitense a 209 km ovest da Ile Hunter ad una profondità di 26,7 km. Il Pacific Tsunami Warning Center ha reso noto che “sono state osservate piccole onde di tsunami“: “Le persone nelle aree ...

Spotify inizia a testare Una nuova interfaccia per la riproduzione dei brani : Il noto player di streaming musicale Spotify ha cominciato a testare una nuova e poco intuitiva interfaccia che riguarda la sezione dedicata alla riproduzione del […] L'articolo Spotify inizia a testare una nuova interfaccia per la riproduzione dei brani proviene da TuttoAndroid.