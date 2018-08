“Una morte orribile | una tortura infinita” Lisa | 24 anni | vittima di un destino tremendo

caffeinamagazine

(Di giovedì 30 agosto 2018) Due buste di plastica abbandonate in mezzo a un parco, in un punto non distante da un’area solitamente frequentata da ragazzi e famiglie. Rimaste lì fino a quando qualcuno, incuriosito, non si è avvicinato per controllarne il contenuto e ha scoperto con sommo orrore che dentro c’erano i resti di un corpo fatto a pezzi. Le analisi fatte sul cadavere hanno poi permesso di risalire all’identità della, una ragazza di 24di nomeMarie Velasquez della quale si erano perse le tracce da giorni. Tutto è successo a New York: la giovane era sparita nel nulla lo scorso 21 agosto dando il là alle disperate ricerche delle forze dell’ordine, con i parenti a sperare in un miracolo. Col passare del tempo, purtroppo, le speranze si erano ridotte sempre di più, fino alla drammatica scoperta fatta da un passante in quel parco. ( dopo la ...