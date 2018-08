Una 21enne violentata a Parma | arrestati due uomini

Violentata Una 21enne a Parma : due arresti : La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un italiano e un nigeriano accusati di violenza sessuale e lesioni pluriaggravate ai danni di una 21enne. L'attività investigativa della Squadra Mobile di Parma, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha preso avvio da una segnalazione del Pronto Soccorso dove la giovane era andata dopo le violenze subite, e da cui era stata dimessa con 45 ...

Vincent Cassel sposa la 21enne Tina KUnakey : "Non puoi scegliere di chi innamorarti" : 'Non sapevo quanti anni avesse quando l'ho incontrata', ha dichiarato Vincent Cassel in un'intervista a Vanity Fair, parlando della sua futura moglie: la modella 21enne Tina Kunakey. I 31 anni di ...

Baia verde - 21enne danneggia le vetture in sosta e si rifugia in Una villa. Nei pantaloni costumi da bagno femminili : Verso la mezzanotte è partita la segnalazione e gli agenti del Commissariato di Gallipoli sono intervenuti in località Baia verde . La segnalazione raccontava di una persona che aveva danneggiato le ...

Violenza su Una 14enne - denunciato un 21enne del Gambia. La deputata leghista : "Serve la castrazione chimica" : Stava trascorrendo la notte di San Lorenzo sulla spiaggia di Torre dell'Orso a Melendugno con un gruppo di amici. Poi si è allontanata addentrandosi da sola nella vicina pineta ed è stata aggredita da ...

Monza : tentano di violentare Una 21enne - arrestati in zona stazione : Le hanno strappato i vestiti di dosso e tentato di violentarla. Vittima una ragazza 21enne senza fissa dimora che, come gli aggressori, bazzica in stazione e dorme in aree dismesse di Monza, per ...

San Benedetto - strappa Una catenina d'oro ad un ragazzo in discoteca. Arrestato 21enne : SAN Benedetto DEL TRONTO La polizia ha Arrestato un ventunenne dell'Est Europa che, questa notte, ha strappato via una catenina d'oro dal collo di un trentenne maceratese in una discoteca di San ...

Arezzo - 21enne si tuffa per Una nuotata nel torrente ma non riemerge : ritrovato cadavere : La vittima si era tuffata nel torrente insieme ad alcuni amici ma non è più riemersa. Il ragazzo ritrovato cadavere diverse ore dopo sul fondale da un squadra di sub dei vigili del fuoco.Continua a leggere

Ubriaca alla guida investe 21enne sulla strisce pedonali - fortUnatamente senza gravi conseguenze : Pescara - E' ricoverata con una prognosi di 35 giorni la ragazza di 21 anni che ieri notte è stata investita da un'auto sulla riviera. La giovane, A.C., originaria di Ascoli Piceno, ha riportato diversi traumi ed è ricoverata in Neurochirurgia. L'investimento è avvenuto attorno alle 4,15, sulla riviera nord, poco dopo l'incrocio con via Muzii. L'automobilista che ha travolto la ragazza pare che si sia ...

In Italia con permesso umanitario - tenta di stuprare Una 21enne : Una bruttissima vicenda quella vissuta qualche giorno fa da una giovane 21enne di Martorano di Cesena, vittima di un tentativo di stupro da parte di un 28enne nigeriano.La giovane si trovava a fare jogging su una pista adibita a tale attività quando è stata fermata dall'uomo di colore che ha iniziato a rivolgerle pesanti apprezzamenti. Pensando evidentemente che la cosa migliore da fare in questi casi sia quella di far finta di nulla la ragazza ...

Smoke Dawg morto/ Video ultime notizie : ucciso in Una sparatoria a Toronto - il 21enne rapper canadese : Smoke Dawg morto, Video ultime notizie: ucciso in una sparatoria a Toronto, il 21enne rapper canadese. E' scomparso nella tarda serata di ieri, a seguito di uno scontro a fuoco(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 09:20:00 GMT)