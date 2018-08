Un tatuaggio può costare l' assunzione? Due studi

Un tatuaggio può costare il lavoro? Due studi : Esprimono parte della personalità e raccontano qualcosa di una persona, o magari invece sono soltanto un disegno, una fantasia incisa sulla pelle, il vezzo di un ragazzino desideroso di sentirsi grande. Sono i tatuaggi e, a prescindere dall’aspetto estetico, rischiano di rappresentare un problema per accedere ad alcune professioni. Non sempre, infatti, i recruiter hanno visto di buon occhio l’inchiostro indelebile inciso ...

Rivoluzione nel mondo del Tattoo Changing : ora il tatuaggio si può rimuovere con effetto ‘Rigenerazione cutanea” : La tecnologia laser a picosecondi di ultima generazione associata al trattamento laser frazionato assicura non solo la rimozione del tatuaggio, ma anche un effetto di rigenerazione cutanea che riporta la pelle ad una texture molto simile all’originale Rivoluzione in arrivo per i (sempre più numerosi) pentiti del tatuaggio! È ormai clinicamente confermato che, con l’uso della tecnologia laser a picosecondi abbinata al trattamento con laser ...