Un morto e due feriti su tratto umbro A1

Un alpinista morto e un disperso in Alto Adige. Recuperate altre due persone : Il soccorso alpino è intervenuto a Cevedale, in alta val Martello. Ancora in corso le ricerche del terzo alpinista tedesco

SZ : morto 72enne ciclista dopo scontro con auto - due 77enni ferite : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Terrore in strada : armato di coltello aggredisce i passanti. Un morto e due feriti : Torna la paura a Parigi: un uomo armato di coltello ha ucciso due persone e ferito gravemente altre due nel sobborgo di Trappes, a circa 30 chilometri da Parigi. Lo fanno sapere fonti della polizia locale, che specificano che l’episodio ha avuto luogo intorno alle 9.30 di giovedì 23 agosto su Rue Camille-Claudel. L’uomo, di 36 anni, conosciuto per apologia del terrorismo, si è lanciato all’attacco dei passanti uccidendo una persona e ...

KOFI ANNAN È morto/ Due volte ex Segretario Generale Onu - il cordoglio della Farnesina : È MORTO KOFI ANNAN, l'ex Segretario Generale dell'Onu, il primo di colore. Nel 2001 aveva vinto il Premio Nobel per la pace. Aveva anche una sua fondazione(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 11:17:00 GMT)

Esplode un'autocisterna nei pressi di Bologna : un morto e decine di feriti. Crolla un viadotto - l'Italia divisa in due : un'autocisterna che trasportava gpl tampona un tir sul raccordo autostradale Bologna-Casalecchio, a Borgo Panigale innescando un incendio e una serie di esplosioni a catena -

Ancora sangue sulle strade abruzzesi - un morto e due feriti in incidente tra furgone e auto : Chieti - Un uomo è morto e due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto all'alba sulla Statale 650 Fondo Valle Trigno al km 66, tra i comuni di Fresagrandinaria e Lentella (Chieti). Nell'incidente, in un tratto in curva, sono rimasti coinvolti un camion, carico di derrate alimentari e diretto verso la costa, e due auto, un'Alfa Romeo Giulietta e una Fiat Punto che viaggiavano in senso opposto. Nello ...