Un avocado al giorno per 6 mesi | cercasi volontari per uno studio

(Di giovedì 30 agosto 2018) Un interessante appello per tutti coloro che pagano sempre volentieri per una porzione extra di guacamole: quattro università americane (la Loma Linda University, la Penn State, la Tufts University e la University of California a Los Angeles) stanno cercando in totale 1.000che saranno retribuiti per mangiareogni, per 6. Obiettivo: studiare gli effetti del frutto tropicale sulla Salute, come la capacità di far perdere peso. I partecipanti riceveranno 300 dollari ciascuno alla fine dello, insieme a 24da consumare quando vorranno. L’è considerato una ricca fonte di grassi sani per il cuore, che possono aiutare a tenere sotto controllo il colesterolo, ma preoccupa il fatto che questo alimento possa non essere così salutare come potrebbe sembrare. “Dato che glicontengono il maggior contenuto di grassi di qualsiasi ...