Uefa Player of the Year | Modric batte Cristiano Ronaldo?

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE/ Streaming video e diretta tv : chi sarà il Uefa Player? Gironi e avversari italiane : diretta SORTEGGIO UEFA CHAMPIONS LEAGUE, Streaming video e tv: Juventus, Napoli, Roma, Inter attendono le avversarie nella fase a Gironi.

Uefa - tra CR7 e il poker c'è Modric : sfida a due per il Player of the Year. Tra i pali è Buffon contro Alisson : A margine del sorteggio dei gironi di Champions, a Montecarlo anche le premiazioni Uefa: Ronaldo candidato alla vittoria per la quarta volta

Uefa Player of the Year : Cristiano Ronaldo è in corsa : Insieme al Pallone d'Oro portoghese, trasferitosi dal Real Madrid alla Juventus in estate, ci sono Luka Modric , regista del Real Madrid e della nazionale croata vicecampione del Mondo, e Mohamed ...