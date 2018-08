UE insiste per l' abolizione di dazi doganali USA su acciaio e alluminio

Juve - il Marsiglia insiste per Kean : La Juventus al momento non ha intenzione di cederlo, ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Marsiglia proverà nei prossimi giorni un nuovo affondo.

Barcellona - si insiste per un centrale : Secondo quanto riportato dal quotidiano Sport , il Barcellona insiste per Leonardo Balerdi del Boca Juniors . La società blaugrana ha offerto circa 6 milioni di euro per il centrale difensivo.

Atletico Madrid : il PSG insiste per Filipe Luis - fissato il prezzo : Stando a Sport , l' Atletico Madrid sta valutando l'opportunità di cedere Filipe Luis . Il terzino brasiliano è finito nel mirino del PSG : i Colchoneros chiedono 30 milioni di euro.

Inter : il Parma insiste per Karamoh - sta per svanire il sogno Modric : Mancano poco più di 24 ore alla chiusura del calciomercato e l'Inter farà l'ultimo tentativo per il grande sogno dell'estate, ovvero Luka Modric. Secondo le ultime indiscrezioni, il croato terrà l'ultimo incontro decisivo con Florentino Perez, dove cercherà di liberarsi per approdare a Milano. I nerazzurri attendono alla finestra. Intanto il club di Corso Vittorio Emanuele in queste ore deciderà il futuro di Yann Karamoh che con l'arrivo di ...

Il governo insiste : via la concessione ad Autostrade. Ma per farlo dovrà pagare una penale : E' iniziato uno scontro che potrebbe avere gravi conseguenze tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la società Atlantia, che controlla Autostrade per l'Italia. Ieri il premier ha confermato di volere revocare la concessione, mentre Atlantia stamattina ha replicato che al momento non è poss

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di lunedì 13 agosto in DIRETTA : il giorno di Bakayoko e Keita - Inter insiste per Modric : Buongiorno agli appassionati di calcio: lunedì 14 agosto dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione. OASport vi offre la DIRETTA LIVE di questa giornata di ...

Legge Mancino - Fontana insiste : “Farò una riflessione con Di Maio e Conte - sono persone di buon senso” : Sulla Legge Mancino”penso che una riflessione vada fatta e rifletterò con il Presidente del Consiglio, con il ministro Di Maio: sono persone che mi hanno anche stupito per la loro capacità e il loro buonsenso”. Lo ha detto il ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana a margine della Festa della Lega Romagna a Cervia, nel Ravennate. “Credo che, magari, vista così”, l’idea di una revisione della Legge, “possa ...

Grandi opere - Salvini : benefici superiori a costi | Lezzi : Tap? Più infrastrutture al Sud | Ma il leghista insiste : si vada avanti : A "La Stampa" il vice-premier spinge per il gasdotto Trans-Adriatico, Pedemontane e Terzo Valico ma il ministro per ilSud del M5s traccia le priorità: "In Italia servonole infrastrutture"

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 agosto : Opere inutili. Salvini insiste per farle - Lezzi (con Toninelli e Di Battista) per azzerarleTap&Tav - il governo fa a botte : Prime crepe Dopo il Tav, governo diviso sul Tap: “Meglio fare strade” Contro Salvini – Toninelli, Di Battista e ora la Lezzi: “Al Sud mancano altre infrastrutture” di Patrizia De Rubertis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il pistola. “Vicenza, spara dal balcone e prende un operaio immigrato: ‘Miravo al piccione’” (Il Giornale di Vicenza, 27.7). Cioè stava tentando il suicidio. La rimonta. “Felice della vittoria di Simona e ...

Rai - Salvini insiste : "Foa è la persona giusta" : La Commissione di Vigilanza sulla Rai non ha approvato la nomina di Marcello Foa a presidente della tv pubblica, ma la Lega di Matteo Salvini non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro e dunque lo stallo continua, ma oggi, in questa lunga diatriba, è stata scritta un'altra pagina significativa.Riccardo Laganà, che è il consigliere eletto dai dipendenti della Rai, ha scritto una lettera indirizzata alle prime tre cariche dello Stato, ...

Rai - il consigliere Laganà scrive a Mattarella 'Inefficaci gli atti di Foa'. Salvini insiste 'è lui la persona giusta' : ROMA. È il consigliere eletto dai dipendenti Rai, Riccardo Laganà . E ha deciso di sollecitare le istituzioni sullo stallo che ha investito l'azienda dopo il no della commissione parlamentare di ...

Inter - sogno Modric : il piano del ds Ausilio. Il Napoli insiste per Belotti : 'Modric può partire solo con un pagamento di 750 milioni di euro'. I toni perentori del presidente del Real Madrid , Florentino Perez , non hanno scoraggiato un'Inter a caccia del grande colpo a ...

Inter - agenti di Modric a Milano. Perez insiste : “Servono 750 milioni” : agenti DI Modric A MILANO- Da sogno nel cassetto a clamorosa suggestione che potrebbe realizzarsi. Luka Modric, obiettivo nerazzurro, sarebbe pronto a dire addio al Real Madrid. Come riportato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport”, gli agenti del centrocampista croato sarebbero stati avvistati a Milano. Una semplice chiacchierata con la società nerazzurra o primi segnali […] L'articolo Inter, agenti di Modric a Milano. ...

Mueller insiste per incontrare Trump : 4.03 Il Procuratore speciale del Russiagate, Robert Mueller,è disponibile a ridurre il numero di domande al Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, relative all'ipotesi di ostruzione alla giustizia, ma non si accontenterebbe di risposte scritte. E' all'incontro che punta probabilmente per dare all'interrogatorio il massimo risalto, anche mediatico. E' quanto emerge da un retroscena della Cnn, che cita fonti vicine al negoziato tra la ...