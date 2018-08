Ucraina-Russia | Mosca maggiore investitore in economia Kiev in primo semestre 2018

La Russia è il primo investitore straniero nell'economia Ucraina - : Nella prima metà di quest'anno la Russia ha investito in ucraina più di tutti gli altri Paesi, nello specifico 436 milioni $, ovvero il 36% degli investimenti esteri complessivi. Ciò è evidenziato dal ...

L'Ucraina non può finanziare l'esercito senza il gas dalla Russia - : Se la Russia interrompe il transito del gas attraverso L'Ucraina, Kiev perderà oltre il 3% del PIL e non avrà la possibilità di finanziare l'esercito. Lo ha dichiarato il direttore commerciale del ...

Ministro esteri ucraino commenta cessazione trasporti tra Russia e Ucraina - : Il Consiglio della Federazione russa ha definito le dichiarazioni delle autorità ucraine "un altro bluff economico" e ha aggiunto che la politica della russofobia ha portato Kiev alla completa ...

Trump e le sanzioni alla Russia : "Via se collaborano su Siria e Ucraina" : Donald Trump in un'intervista a Reuters torna a parlare dei temi più caldi sul fronte della politica estera degli Stati Uniti: dalle sanzioni alla Russia fino ai rapporti diplomatici con la orea del Nord. Dopo lo storico incontro dello scorso 12 giugno, l'inquilino della Casa Bianca di fatto apre alla possibilità di un nuovo vertice con Kim Jong Un. Trump afferma che è molto probabile l'ipotesi di un altro faccia a faccia con il dittatore di ...

Ucraina-Russia : dipartimento di Stato - Mosca ritiri sue truppe dal Donbass : L'inviato Usa crede nell'efficacia delle restrizioni imposte alla Russia: "Non hanno ancora cambiato la politica fondamentale della Russia verso la Crimea o il Donbass, ma so che creano pressione e ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : Italia d’ARGENTO nel libero combinato! L’Ucraina si impone - Russia assente : La terza giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) rimpingua il bottino tricolore in questa rassegna continentale. Dopo aver collezionato 1 argento e 2 bronzi, la compagine guidata da Patrizia Giallombardo conquista il secondo posto nella finale del libero combinato a squadre dove, anche per l’assenza della compagine russa, le carte si sono un po’ ...

Mercenari italiani nella guerra in Ucraina : 6 arresti/ Ultime notizie : arruolati per combattere per la Russia : Mercenari italiani nella guerra in Ucraina: 6 arresti e diversi indagati. arruolati per combattere per la Russia: le Ultime notizie sulle indagini dei carabinieri del Ros(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 08:50:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - la Fifa apre un’inchiesta su Vida : il difensore della Croazia rischia grosso per il video pro Ucraina : Il difensore della Croazia è finito nel mirino della Fifa per il video fatto dopo la vittoria sulla Russia inneggiante all’Ucraina La Fifa sta indagando su un nuovo video in cui il difensore croato Domagoj Vida fa commenti che potrebbero causare problemi, secondo quanto ha confermato l’organo di governo del calcio mondiale. Nelle immagini si vede Vida dire alla telecamera tra le altre cose “onore per ...

Il croato Vida : "Gloria all'Ucraina" per deridere la Russia. Indaga la Fifa : Il calcio è fuori dalla politica. Non volevo dire nulla di male', ha dichiarato il difensore croato. Ma la Fifa non ha gradito le frasi di Vida e ha annunciato di avere avviato un'inchiesta sul ...

Mondiali 2018 Russia - Croazia : Vida inneggia all'Ucraina - rischia la squalifica : "Non c'è politica nel calcio. Sono parole scherzose per i miei amici della Dinamo Kiev. Voglio bene ai russi e voglio bene agli ucraini", ha detto il difensore croato. Il precedente di Xhaka e ...

Mondiali di Russia 2018 - le frasi di Vida sull'Ucraina sotto la lente d'ingrandimento della FIFA : Vida, che ha lasciato la Dynamo nel 2017, ha dichiarato al portale russo sports.ru che non aveva 'niente a che fare con la politica' ed era piuttosto uno gioco per gli amici. , Spr/AdnKronos,

Mondiali di Russia 2018 - le frasi di Vida sull’Ucraina sotto la lente d’ingrandimento della FIFA : La FIFA pone la sua attenzione sulle frasi pronunciate da Domagoj Vida in occasione della vittoria della Croazia sulla Russia La FIFA sta esaminando un video pubblicato online che mostra un giocatore croato che festeggia la vittoria nei quarti di finale della Coppa del Mondo di sabato contro la Russia facendo commenti sull’Ucraina. Il difensore Domagoj Vida ha gridato “gloria all’Ucraina” nel video prima che ...

Ucraina - Ue verso prolungamento sanzioni contro la Russia : Roma, 25 giu. , askanews, L'Alto rappresentante Ue per la Politica estera Federica Mogherini ha deplorato oggi a Lussemburgo la mancanza di progressi nell'attuazione da parte di Mosca degli accordi per fermare i combattimenti nell'Est dell'Ucraina, una ...

Ucraina impone nuove sanzioni alla Russia - : L'Ucraina ha ampliato la lista delle sanzioni contro la Russia, imponendo restrizioni ai partiti politici russi. Il documento corrispondente è stato pubblicato dal servizio stampa del leader ucraino ...