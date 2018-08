TWD 9 | il nuovo promo svela la morte di Rick? | SPOILER

TWD 9 promo : Rick Vs Daryl nel nuovo video? : TWD 9 promo & news – Continuano a fioccare novità sui nuovi episodi, che andranno in onda sulla AMC il prossimo 7 ottobre. La serie Tv apocalittica ci regala uno sguardo in più grazie ad un video in cui si possono notare le prime tensioni all’interno del gruppo di Rick. E Daryl non sarà immune da tutto questo. Il promo di TWD 9 ci mostra inoltre un faccia a faccia con i nostri e i Whisperers, che appariranno al momento più ...