Turchia - voleva il lato B più grande - madre inglese di 29 anni muore in sala operatoria : Una ragazza inglese di 29 anni sposata con tre figli è deceduta in una clinica operatoria in Turchia a to di un intervento chirurgico al fondo schiena. La donna voleva assomigliare all'influencer Kim Kardashian e avere un lato B alla brasiliana. Una morte imprevista e improvvisa durante il ritocco chirurgico. La ragazza aveva un marito di un anno più grande che ora dovra' occuparsi da solo di tre figli. Desiderava un lato B più grande, ma è ...