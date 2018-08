Turchia | voleva il lato B più grande | madre inglese di 29 anni muore in sala

Blastingnews

(Di giovedì 30 agosto 2018) Una ragazzadi 29sposata con tre figli è deceduta in una clinica operatoria ina to di un intervento chirurgico al fondo schiena. La donnaassomigliare all'influencer Kim Kardashian e avere unB alla brasiliana. Una morte imprevista e improvvisa durante il ritocco chirurgico. La ragazza aveva un marito di un anno piùche ora dovra' occuparsi da solo di tre figli. Desiderava unB più, ma è morta durante l'intervento La donna era partita da una cittadina, Leeds, per la, dove l'aspettava una clinica internazionale e famosa per gli interventi di chirurgia estetica. Leah Cambridge è deceduta poco dopo l'operazione da 3000 sterline presso la Elite Aftercare Clinic di Izmir. Il partner, Scott Franks, devastato e sconvolto dalla perdita, ha riferito che la sua famiglia sta ancora aspettando risposte sulla ...