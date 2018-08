Turchia | nel bel mezzo della stagione turistica si mette a nevicare | VIDEO

Basket in carrozzina - Mondiali 2018 : è spettacolo Italia ad Amburgo - Turchia nettamente superata e secondo posto nel girone agguantato : Successo di grande valore per l’Italia ai Mondiali di Basket in carrozzina. Gli azzurri hanno superato la Turchia, detentrice del titolo europeo, col punteggio di 69-52 e si sono così assicurati il secondo posto nel girone C, in attesa di conoscere l’avversaria degli ottavi di finale, che non si saprà prima di domani. Pur mandando solo sette giocatori in campo, Carlo Di Giusto ne ha ricavato quattro prestazioni da doppia cifra, con ...