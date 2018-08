Tumori | – 10% di mortalità con la dieta mediterranea | le ricette degli oncologi

meteoweb.eu

: RT @insalutenews: Tumori, mortalità ridotta del 10% con la dieta mediterranea - - DalilaBeatrice : RT @insalutenews: Tumori, mortalità ridotta del 10% con la dieta mediterranea - - imi_massaccesi : RT @malatinvisibili: TUMORI – DIETA MEDITERRANEA RIDUCE MORTALITÀ DEL 10%. AL VIA CAMPAGNA AIOM. AIOM #comitatoimalatinvisibili #imalatiinv… - GiornaledPuglia : La dieta mediterranea è considerata la più salutare e seguirla tutti i giorni riduce del 10% la mortalità da cancro. -

(Di giovedì 30 agosto 2018) La missione è riconciliare con i piaceri della tavola chi combatte contro un cancro e, allo stesso tempo, far riscoprire il valore dellaagli italiani che si lasciano sempre più tentare da cattive abitudini alimentari. Il menu per conquistarli? Zuppa di verdura e lenticchie, pollo con quinoa, frittata di pasta o di asparagi, e il classico vitello tonné.speciali, frutto dell’incontro fra chef, nutrizionisti e medici. Parte proprio da qui la nuova campagna lanciata da Fondazione Aiom e Associazione italiana dia medica (Aiom), presentata oggi a Milano. Tre parole: ‘Cooking, Comfort, Care’. E un messaggio che vale per tutti: “Salvate il fiore all’occhiello della tradizione tricolore: la, celebrata da una lunga lista di studi scientifici, e in grado di ridurre del 10% lada cancro se ...