Trump minaccia di togliere gli Stati Uniti dal Wto

Trump - DOPO GOOGLE MINACCIA ANCHE TWITTER E FACEBOOK/ Presidente vs social : “Imbrogliate - fate attenzione” : Il Presidente degli Stati Uniti Donald TRUMP attacca il motore di ricerca GOOGLE, sostenendo che pubblica ai vertici solo notizie dei media di sinistra contro di lui(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 12:45:00 GMT)

Uragano Lane minaccia le Hawaii - Trump dichiara lo stato di emergenza - : Il governatore dello stato, David Ige, ha esortato i residenti a fare scorte di viveri e acqua per almeno due settimane. Uffici pubblici chiusi e supermercati svuotati

DAZI AUTO - Trump minaccia UE “25% SU OGNI MEZZO”/ Sparata elettorale - ma occhio a sottovalutare il tycoon : DAZI sulle AUTO, TRUMP MINACCIA i costruttori UE “25% su OGNI MEZZO”. Lamborghini, Ferrari, Porsche e Jaguar le più penalizzate. Prosegue la guerra commerciale(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 17:25:00 GMT)

"So molte cose sulla collusione di Trump con i russi". La minaccia di Michael Cohen - ex legale del presidente : L'ex legale personale di Donald Trump, Michael Cohen, ha ammesso la violazione delle norme finanziarie legate alla campagna presidenziale. Cohen versò 50.000 ad una società hi-tech durante le presidenziali del 2016 "in connessione" con la campagna elettorale del miliardario. Lo ha rivelato la Cnbc, citando documenti giudiziari dove non si precisa il nome della società e la motivazione del pagamento.Il dato che emerge ...

Trump minaccia Ue con dazi 25% su auto. Ma la Germania sta preparando già la sua vendetta : In occasione di un discorso proferito in West Virginia, con cui non ha mancato di commentare anche gli ultimi sviluppi delle indagini sul Russiagate, Trump ha tuonato: "imporremo dazi doganali del 25% ...

Stati Uniti - Trump ora minaccia dazi del 25% sulle auto europee : Il presidente Usa, Donald Trump, ha dichiarato Washington imporrà un dazio del 25% su ogni automobile proveniente dall'Unione europea. A riferirlo è il sito di Cnbc, riportando una frase attribuita all'inquilino della Casa Bianca, durante un comizio elettorale in West Virginia. La notizia arriva dopo che ieri, in un'intervista alla Reuters, il segretario al Commercio, Wilbur Ross, aveva spiegato come non fosse ancora chiaro se il rapporto ...

Trump minaccia dazi su auto Ue : Gli Stati Uniti sono pronti ad applicare una tariffa del 25% su ogni auto importata dall'Unione europea . E' quanto ha annunciato il presidente Donald Trump che, durante un comizio elettorale in West ...

Erdogan minaccia Trump : "Siamo pronti a cambiare alleati" : Il Sultano alza la voce con il Leader del mondo libero. Ovvero, Erdogan minaccia Trump: "Prima che sia troppo tardi - afferma il presidente turco - Washington deve rinunciare alla falsa idea che la nostra relazione possa essere asimmetrica, e fare i conti col fatto che la Turchia ha delle alternative". E se non fosse stato abbastanza chiaro, aggiunge: "il fallimento (da parte Usa) nell'invertire questa tendenza all'unilateralismo e mancanza di ...

Lega-M5s - asse con Donald Trump. Finanza - il retroscena : la mossa contro la minaccia spread : 'Già sappiamo che tra fine agosto e inizio settembre i mercati si metteranno a bombardare', ha detto un preoccupato Giancarlo Giorgetti . La paura del governo giallo-verde è infatti una crisi ...

Sanzioni all'Iran al via. Trump minaccia la Ue : "O con loro o con noi" : Mentre il prossimo 5 novembre, come ha già confermato l'amministrazione Trump, arriverà un'altra stangata - ancora peggiore - con una stretta su settori strategici per l'economia della Repubblica ...

Trump minaccia l'Iran. Tornano le sanzioni Usa : ... mina il sistema finanziario internazionale, sostiene il terrorismo e le reti militanti nel mondo'. Al contempo, ha aggiunto che mentre gli Usa 'continuano ad applicare la massima pressione economica ...

Cina minaccia Trump : pronti dazi per 60 mld : E' la risposta alle minacce di Donald Trump, che negli ultimi giorni ha proposto di raddoppiare le tariffe su 200 miliardi di dollari di beni cinesi. 4 agosto 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Dazi - la Cina minaccia nuove rappresaglie contro rilancio Trump : Roma, 2 ago., askanews, - Dura presa di posizione della Cina sui propositi di rilancio da parte dell'amministrazione Trump sui Dazi commerciali. Pechino 'è pienamente preparata a rappresaglie a tutela ...

Trump minaccia shutdown : Washington, 29 lug. (AdnKronos) – Il presidente degli Stati Uniti,, minaccia lo shutdown, la serrata di tutte le attività del governo federale, se i democratici non sosterranno le modifiche alla legge sull’immigrazione. “Sarei disponibile allo shutdown del governo se i democratici non ci dessero i voti per la Sicurezza del confine, che include il muro (alla frontiera con il Messico, ndr) – ha scritto Trump su Twitter ...