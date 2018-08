Trucco occhi autunno-inverno | va l’eyeliner mini e molto rock

vanityfair

: Gli ombretti metallic ti fanno brillare sotto la luce del flash! ?? - Cosmopolitan_IT : Gli ombretti metallic ti fanno brillare sotto la luce del flash! ?? - RoComment : Ti pare che non perdo il primer occhi giusto in vista di un evento in cui mi serve che il trucco duri il più a lungo possibile? - BLACKMAGE90 : Ci sporchiamo sempre di felicità: gli occhi di trucco, le dita di inchiostro, le labbra di cioccolata, i piedi di sabbia, il pene di sperma. -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Alle ragazze piacerà bon ton. La nuova eyeliner-generation dettata dai trend make-up del prossimoripesca dal passato la riga sottile che supera di pochi centimetri il confine della palpebra superiore. Un trattomale,educato, elegante tutto il giorno. E la prova che si tratti di una tendenza davvero forte arriva direttamente da due sfilate clou della Milano Fashion Week: quella di Alberta Ferretti, il cui make-up curato da Tom Pecheaux per MAC Cosmetics, ha messo in primo piano una linea grafica con virgola all’insù e quella di Moschino che delinea glidelle sue moderne Jackie Kennedy con un tratto pieno e controllato tipico degli anni ’60. L’alternativa? Osare una grafica più audace con punteaffilate verso l’esterno. Uno stile che si ritrova tantissimo nello sguardo delle ragazze di N21 che in passerella hanno sfoggiato ...