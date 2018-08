Troppo pericoloso | chiuso il cavalcavia sulla A4 all' altezza di Brescia

Il cane più protettivo del mondo? È questo. La bambina gioca in acqua - ma per lui è Troppo pericoloso. Ecco come reagisce : Ci troviamo a Gouville-sur-Mer, in Normandia (Francia). Una bambina sta giocando col cane di famiglia, Matyas, mentre il nonno riprende la scena col telefono. Quando entra in acqua, un’onda la investe. Lei sembra divertirsi moltissimo, ma per il cane l’onda e il mare rappresentano, nei confronti della piccola, un pericolo. Così interviene. E tra le risate generali della nipotina, la porta a riva. L'articolo Il cane più protettivo del ...