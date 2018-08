Trasporti | l' Italia non sa neanche spendere i miliardi europei

Genova e caso Autostrade : non solo Trasporti - le concessioni a privati in Italia sono migliaia : Prev Next Per il momento, comunque, si è forse ancora troppo nel mondo indefinito delle intenzioni perché le parole del sottosegretario abbiano riflessi sul mercato azionario. Ieri i soli titoli ad ...

IL CASO/ Oltre Genova - le emergenze da risolvere per l'Italia dei Trasporti : Al Meeting di Rimini si è parlato dei problemi avvertiti nel mondo dei trasporti e della logistica in Italia. Oltre che di quanto appena accaduto a Genova. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 09:46:00 GMT)Genova NEL CAOS/ Quell'interrogazione sul ponte Morandi a cui Delrio non ha mai risposto, di S. LucianoDOPO IL CROLLO/ Ora solo la Gronda può salvare il porto di Genova, di H. Sensini

'Chi se ne frega se l'Italia è il paese con meno laureati in Europa' - le parole del sottosegretario ai Trasporti Siri : Secondo Siri, il punto è che ci sono persone che hanno altro tipo di competenze e che potrebbero entrare nel mondo del lavoro prima della laurea, magari già a 19 anni. 'Chi oggi fa il ragioniere, il ...

Alitalia - chiuso al Ministero Trasporti tavolo ricognizione con commissari : Teleborsa, - Si è svolto nel pomeriggio di oggi, 27 Luglio, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il secondo tavolo di ricognizione , dopo quello dello scorso 11 luglio, istituito ...

L'Osservatorio congiunturale sui Trasporti ci mostra un'Italia che non sa più ripartire : Se la manifattura è il motore dell'economia, senza un sistema logistico e trasportistico che sia adeguato le merci restano nei piazzali ed è il motore dell'intero sistema Paese a spegnersi. Il ...

Trasporti - treni a "singhiozzo" per 24 ore : scioperi di Trenitalia - Italo e Trenord : L'agitazione indetta da parte di alcune sigle autonome: i rischi più concreti per il trasporto regionale

Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli : “Alitalia tornerà compagnia di bandiera - il 51% sarà a controllo pubblico” : Il ministro dei Trasporti e delle Infrastutture Danilo Toninelli annuncia la "nazionalizzazione" di Alitalia, ovvero il ritorno della compagnia aerea a compagnia di bandiera a controllo pubblico per il 51%. Anche il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio sostiene la proposta.Continua a leggere

'I 67 migranti sbarcheranno in Italia' il ministero dei Trasporti smentisce Salvini. Due i 'facinorosi' bloccati : ROMA - I 'facinorosi', come li ha definiti il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, sarebbero in tutto due: un ghanese e un sudanese. Sarebbero stati individuati dagli ufficiali della Guardia ...

Trasporti : Clia - 48 mld giro affari crociere in Europa - Italia regina mercato : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – L’industria crocieristica in Europa ha prodotto un giro d’affari di quasi 48 miliardi di euro nel solo 2017, con una crescita del 17% sul 2016. Lo rileva il Report sull’Impatto Economico Europeo della Clia, l’ associazione internazionale dell’industria crocieristica. Sul fronte occupazionale, dal 2015 ad oggi sono stati creati almeno 43.000 nuovi posti di lavoro, con un totale ...

Trasporti - la metro di Milano diventa contactless : la prima in Italia : A Milano la metropolitana diventa contactless. Da oggi infatti i cittadini potranno accedere pagando direttamente il biglietto al tornello con la propria carta di credito, con lo smartphone o con lo smartwatch, su cui sia stata prima digitalizzata la carta. La metropolitana milanese e’ la prima in Italia, e una delle prime in Europa e nel mondo, ad utilizzare questo tipo di sistema gia’ in uso in altre citta’ come Londra, ...

La Lifeline : «Trasportiamo esseri umani - non carne». Malta : “Italia disumana” foto : La ong tedesca si rivolge al ministro dell'Interno: «Noi la invitiamo gentilmente a convincersi che si tratta di persone che noi abbiamo salvato dall’annegamento. Venga qui, è il benvenuto»

