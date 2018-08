Totti | Roma e il Real Madrid | ' Per Florentino Perez feci un autografo particolare'

Roma - Totti : 'Sulla carta sembra facile - ma è un girone duro'. Di Francesco : 'Avversari diversi - stessa voglia' : Ha perso Ronaldo ma ha comprato altri giocatori anche se Ronaldo è tra i più forti al mondo, ma il Real è sempre una squadra da rispettare, competitiva e difficile da battere', ha aggiunto il ...

Totti - Manolas - De Rossi - Kluivert e Mirante diventano Venom : lo spot della Roma : Da New York allo spogliatoio della Roma, da Eddie Brock ai calciatori gialloRossi. È questo il risultato della collaborazione nata tra Warner Bros e il club di James Pallotta, che ha prodotto uno spot ...

Roma - Fazio : 'Bellissimo aver vissuto l'addio di Totti. Vi spiego perché mi chiamano comandante' : Insieme a Kostas Manolas, forma una delle coppie di centrali più forti d'Europa. E adesso Federico Fazio è pronto a vivere un'altra stagione da "comandante", come il soprannome che si porta dietro da ...

Roma - Pastore : 'Voglio vincere. La stima di Totti mi rende felice' : Il mondo di Javier Pastore è tutto genio e fantasia, facile da capire. Sicuramente qualità, estro, coraggio. E alla Roma se ne sono accorti fin da subito. Monchi, Di Francesco, la squadra e Francesco ...

Roma - Pastore : 'Mi ispiro a Totti e voglio vincere tutto' : ... però, mi sono messo in testa che giocherò mezzala e devo allenarmi per questo', ha detto l'argentino a Sky Sport. Impossibile raccogliere l'eredità di √, ma con i suoi colpi e giocate Pastore ...

Totti : “Roma-Parma all’ultima giornata? E’ un segnale” : ”Penso che abbiamo pensato tutti la stessa cosa. Posso dire che è un ricordo indimenticabile. Non so se è stato ilo destino ma noi romanisti viviamo anche di questi sogni. Non ne realizziamo tantissimi ma con la testa viaggiamo su livelli mondiali. Se questo calendario ha portato questa partita sarà un segnale”. Francesco Totti commenta così il calendario del prossimo campionato, che all’ultima giornata prevede Roma-Parma ...

Totti - il futuro e la maglia numero 10 della Roma : “ecco a chi la porterei fino in aeroporto! Io allenatore?” : Confessioni e chiacchiere con i fan: Totti risponde alle domande di suoi tifosi su Twitter Giornata di chiacchiere per Francesco Totti con i fan: l’ex capitano della Roma ha risposto su Twitter alle domande dei suoi tifosi, raccontando i suoi pareri sulle novità della squadra giallorossa, ma anche svelando qualche dettaglio importante sul suo futuro. Foto LaPresse – Tano Pecoraro Totti ha parlato di Coric e Pastore: “non ...

Totti : 'Roma-Parma all'ultima giornata come nel 2001? Spero possa ripetersi' : TORINO - ' Cosa ho pensato quando ho visto che Roma-Parma si giocherà all'ultima giornata di campionato? Credo quello che hanno pensato tutti i romanisti. Io ho vissuto in prima persona quella partita ...

Roma negli Usa con Totti. Attesa Malcom - Di Francesco si gode Schick : Francesco Totti, 41 anni. LaPresse Destinazione San Diego. La Roma è partita questa mattina per gli Stati Uniti dove giocherà tre partite della International Champions Cup e proseguirà la preparazione ...