Toti | «la demolizione tra circa un mese»

Ponte Morandi - Autostrade : “Presentate opzioni per demolizione e ricostruzione”. Toti : “Abbattuto in 30 giorni” : Vertice tra Autostrade, Regione Liguria e Comune di Genova sull’abbattimento e la ricostruzione del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto. Il piano per la demolizione, ha annunciato il governatore Giovanni Toti, potrà essere esecutivo in un mese. “Oggi abbiamo presentato – nei tempi nei quali ci eravamo impegnati a farlo – una serie di opzioni di demolizione e di ricostruzione del viadotto Polcevera, che saranno in parte ...

Ponte Morandi - Toti : «la demolizione entro un mese» | Video : Primi sì al Ponte di Renzo Piano. Fincantieri e Autostrade trattano: oggi vertice in Regione. Il sindaco: «Vogliamo far riprendere il lavoro»

Ponte - Toti : demolizione in 30 giorni : 19.04 "E' stato presentato il piano di demolizione preliminare. Per avere la tempistica esatta andremo a chiedere il permesso alla Procura perché l'area è sequestrata. Il piano di demolizione sarà più breve del previsto, si pensa a 30 giorni di esecuzione". Lo ha detto il commissario Toti. "Il moncone est sarà demolito in modo più rapido con mezzi meccanici ed esplosivi. Mentre il moncone ovest sarà smontato pezzo per pezzo", ha aggiunto.

Ponte Morandi - Toti : «la demolizione entro 30 giorni» | : Primi sì al Ponte di Renzo Piano. Fincantieri e Autostrade trattano: oggi vertice in Regione. Il sindaco: «Vogliamo far riprendere il lavoro»

Crollo Genova - Toti : auspico demolizione monconi entro Natale : Genova, askanews, - "Auspicabilmente". Così Giovanni Toti, governatore della Liguria e commissario per l'emergenza dopo il Crollo di Ponte Morandi a Genova, ha risposto ad un giornalista che gli ...

Crollo Genova - Toti : auspico demolizione monconi entro Natale : Genova, 27 ago., askanews, - 'Auspicabilmente'. Così Giovanni Toti, governatore della Liguria e commissario per l'emergenza dopo il Crollo di Ponte Morandi a Genova, ha risposto ad un giornalista che ...

Toti : «Presto la demolizione del ponte» Bucci : Strada Ilva entro il 15 settembre : Dimissioni e revoche nella Commissione Ispettiva del Ministero. Lascia Brencich, revocato dal ministro Toninelli il presidente Ferrazza

Toti : «Presto la demolizione del ponte» : Dimissioni e revoche nella Commissione Ispettiva del Ministero. Lascia Brencich, revocato dal ministro Toninelli il presidente Ferrazza

Demolizione di Ponte Morandi - Toti : : Dimissioni e revoche nella Commissione Ispettiva del Ministero. Lascia Brencich, revocato dal ministro Toninelli il presidente Ferrazza

Crollo Genova - Toti : in 5 giorni piano per demolizione monconi : Genova, askanews, - "Entro 5 giorni Autostrade per l'Italia presenterà uno o più piani per mettere in sicurezza l'area e procedere con il progressivo abbattimento dei monconi di Ponte Morandi". Lo ha ...

Ponte Morandi - Toti : «Entro 5 giorni il piano per la demolizione» : «Il Ponte lo abbatteremo di sicuro. Nel giro di cinque giorni lavorativi verrà presentato alla struttura commissariale il piano o più piani di Autostrade per demolire il...

Crollo Ponte Morandi - Toti : “Entro cinque giorni il piano per la demolizione del ponte” : Il governatore ligure Giovanni Toti ha reso noto che entro venerdì prossimo Autostrade per l'Italia presenterà il piano per la demolizione di ciò che resta di Ponte Morandi e la messa in sicurezza dell'area circostante.Continua a leggere

Ponte Morandi in grave degrado - Toti : entro 5 giorni piano demolizione : Ponte Morandi in grave degrado, Toti: entro 5 giorni piano demolizione Dopo che il procuratore di Genova ha confermato il deterioramento anche del moncone ovest, il governatore della Liguria ha annunciato che Autostrade presenterà la proposta di demolizione. Primi risarcimenti alle famiglie delle vittime. Ancora nessun avviso di ...

Crollo Genova - Toti : demolizione e ricostruzione ponte in un anno : Genova, 23 ago., askanews, - 'Resto convinto che le operazioni, dall'abbattimento dei due monconi alla ricostruzione del ponte, dureranno un anno': lo ha detto il governatore della Liguria e ...