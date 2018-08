"Andiamo!" : l'invito di Del Toro dà il via alla Mostra delle emozioni forti : C hiudersi in casa senza osservare la bellezza della diversità è un brutto film, ma anche i brutti film, per quanto lunghi, poi finiscono. Che bello sarebbe se il mondo là fuori fosse in grado di ...

Avvistato il primo MoTorola Moto G7 con notch a goccia - ad appena quattro mesi da Moto G6 (foto) : Nonostante Moto G6 abbia alle spalle appena quattro mesi, pare che la controllata Lenovo stia preparando il terreno al suo nuovo medio gamma L'articolo Avvistato il primo Motorola Moto G7 con notch a goccia, ad appena quattro mesi da Moto G6 (foto) proviene da TuttoAndroid.

Venezia 75 - Del Toro : non sarò un dittatore della giuria : Venezia, askanews, - "Sono il presidente della giuria non il dittatore della giuria. E quindi, è molto importante, sono qui semplicemente come adulto, preofessionista e cineasta che guarderà i film ...

Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 29 agosto 2018 : Toro risposte in arrivo - Vergine occhio ai soldi : Oroscopo di Paolo Fox, previsioni per Oggi 29 agosto 2018 a LatteMiele. Analisi segno per segno: il Cancro vive un momento complesso, strane sensazioni per l'Ariete, gli altri?(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 15:27:00 GMT)

Inter - de Vrij suona la carica : 'Sassuolo e Toro già dimenticati'. A Bologna per iniziare a vincere' : Tre reti subite, una dal Sassuolo all'esordio e altre due dal Torino nel pareggio di San Siro di domenica scorsa: "Non ci rimane che guardare avanti " continua l'olandese ai microfoni di Sky Sport " ...

Calcio : Serie A - Lijaic pronto a lasciare il Toro 'per giocare di più' : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport le squadre interessate al giocatore sarebbero lo Schalke 04 ed il Besiktas: proprio questi ultimi, avrebbero intensificato i contatti senza trovare ...

Toro : Cairo - abbiamo speso 64 milioni : ANSA, - TORINO, 28 AGO - Urbano Cairo non vuole fissare obiettivi per il Torino, reduce da un 2-2 in rimonta sull'Inter. "Non voglio fare dichiarazioni al riguardo, avendo fatto una campagna acquisti ...

F1 - GP Italia 2018 : i precedenti di Sebastian Vettel a Monza. Quella prima vittoria con la Toro Rosso… : Attesa febbrile per il GP d’Italia. Monza è pronta a colorarsi di rosso e sostenere la Ferrari. Un film che si ripete anno dopo anno: in questa stagione, però, le motivazioni sono ancora più alte perché la Ferrari e Sebastian Vettel sono in piena corsa per giocarsi il titolo. Lewis Hamilton è ancora in vantaggio, di 17 punti, ma il successo in Belgio ha rilanciato le ambizioni di Seb e del Cavallino. Monza rappresenterà uno spartiacque ...

MoTorola One Power - la probabile scheda tecnica e il primo rendering : il lancio è imminente? : Motorola sembrerebbe essere pronta a lanciare il nuovissimo One Power: è questo il dato che emerge dalla fuga di notizie delle scorse ore. […] L'articolo Motorola One Power, la probabile scheda tecnica e il primo rendering: il lancio è imminente? proviene da TuttoAndroid.

OROSCOPO PAOLO FOX/ Previsioni oggi 28 agosto 2018 : Toro in cerca di novità - gli altri segni? : PAOLO Fox, OROSCOPO di oggi martedì 28 agosto 2018, Previsioni segno per segno: il Toro è in cerca di grandi novità, Ariete giornate frenetiche, tutti gli altri segni zodiacali?(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 07:00:00 GMT)

Pagelle Toro : Ola Aina sembra Hulk! : TORINO - Ecco le Pagelle del Torino dopo il pareggio di San Siro contro l'Inter. SIRIGU 7 Para su Politano, tuffo di testa al 15', e vede infilarsi in rete due palloni non intercettabili. Al 39' st ...

Torino - Cairo : "Grande Toro - potevamo anche vincere. Noi squadra vera" : Soddisfazione e persino un pizzico di rammarico per Urbano Cairo. Perché, parola del numero uno granata, "il risultato si poteva ribaltare e alla fine avremmo anche potuto vincere. Ma a conti fatti - ...

Grande Toro : 2-2 in rimonta con l’Inter a San Siro : Alla bicicletta di Luciano Spalletti cade la catena nel secondo tempo, quando in vantaggio per 2-0 si fa rimontare dal Toro: finisce 2-2. In gol Perisic, De Vrij, Belotti e Meité. E’ una gara strana quella del Meazza, dominata dai padroni di casa fino all’Intervallo, nella ripresa le parti si invertono e a comandare sono i granata, che si trovano d...

Grande Toro : 2-2 in rimonta con l'Inter a San Siro : Alla bicicletta di Luciano Spalletti cade la catena nel secondo tempo, quando in vantaggio per 2-0 si fa rimontare dal Toro: finisce 2-2. In gol Perisic, De Vrij, Belotti e Meité. E' una gara strana ...