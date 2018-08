Torna ‘La città in tasca’ | Arte | gioco e cultura per tutti i bambini e i ragazzi di Roma

romadailynews

(Di giovedì 30 agosto 2018) “L’iniziativa è pdel programma dell’Estatena promossa daCapitale Assessorato alla Crescitale e realizzata in collaborazione con SIAE”– Anche quest’anno, come da tradizione,Lain Tasca, il festival dell’Estatena dedicato aidai 3 ai 12 anni, giunto alla sua 24esima edizione, al Parco degli Scipioni, con un ricco programma di spettacoli, giochi, letture, incontri e laboratori. In Via di Porta Latina 10, nel bellissimo spazio verde immerso nel respiro della storia millenaria di, con i suoi preziosi siti archeologici, dal 2 al 9 settembre,i giorni dalle 17.00 alle 23.00, teatro, cinema, musica, arti visive, danza e letteratura saranno protagonisti di questo appuntamento annuale cone genitori. Come sempre, Lain Tasca è realizzata da Arcidicon il contributo diCapitale, per ...