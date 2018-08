Torino | Ansaldi out contro la Spal | Baselli quasi | Mazzarri conferma Ola Aina e Soriano

calcioweb.eu

: #Torino, #Ansaldi out contro la #Spal, #Baselli quasi: #Mazzarri conferma #OlaAina e #Soriano - CalcioWeb : #Torino, #Ansaldi out contro la #Spal, #Baselli quasi: #Mazzarri conferma #OlaAina e #Soriano - ItaSportPress : Torino, Ansaldi out 40 giorni. Hrvoje Milic possibile sostituto - - infoitsport : Torino: oltre ad Ansaldi out anche Baselli, Belotti e Niang -

(Di giovedì 30 agosto 2018) Ilcerca ancora la prima vittoria in campionato, che al prossimo turno oppone laai granata guidati da Walter. Per la sfidagli emiliani il tecnico di San Vincenzo dovrà rinunciare ad, già assente per squalifica nella prima giornata: il laterale, che ha subito una lesione al legamento collaterale del ginocchio destro, sarà assente per almeno 40 giorni.sicuramente mancherà anche, che ancora si allena a parte in seguito al trauma distorsivo al ginocchio destro. Essendo ormai imminente la sosta, difficilmente lo staff tecnico correrà dei rischi inutili, puntando invece ad un recupero totale del centrocampista scuola Atalanta. In sostituzione dei due calciatori, Waltersi affiderà rispettivamente a Ola, che bene hanno figurato nell’ultimo matchl’Inter.L'articolooutla ...