Titoli di Stato | Tesoro fa il pieno sull' asta dei BTP

Bankitalia crea un portafoglio di Titoli di Stato cinesi : L'ex Celeste Impero [VIDEO], la Cina, convertitasi solo negli ultimi anni ad una particolare forma di economia di mercato di stampo socialista sta, pian piano, diventando una potenza economica mondiale con cui tutti gli altri Paesi devono fare i conti. Ecco perché anche il nostro ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria, è partito per una importante missione governativa nella Repubblica Popolare cinese. E, a quanto affermato dallo ...

Tria in Cina "per crescere". Ma sarà Roma - con Bankitalia - a comprare Titoli di Stato cinesi : Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria ha tracciato un bilancio "molto positivo" degli incontri della prima giornata di missione in Cina, fino a dire di poterla "considerare, secondo il mio punto di vista e in base agli obiettivi che l'avevano motivata, un successo".Le ragioni sono nell'"ampia disponibilità al rafforzamento dei rapporti bilaterali, economici e finanziari con l'Italia", nelle indicazioni emerse nei ...

